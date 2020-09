Tipik : la nouvelle offre radio, télévision et web de la RTBF

Depuis ce lundi 7 septembre, La Deux et Pure ont fusionné pour former Tipik, une seule et même marque tv, radio et web dédiée à la génération Y (jeunes adultes), dans un nouveau look. En télévision, les incontournables de La Deux comme La Tribune, Le Grand Cactus et Vews restent au programme. Mais de nombreuses nouveautés font leur apparition.

En radio, la matinale fait peau neuve avec "Le Réveil de Djé", mené par un nouveau trio d'animateurs. Cette matinale divertissante et interactive a pris ses quartiers de 6h00 à 9h00 dans un tout nouveau studio "instagrammable".

En télévision, chaque jour de la semaine à 20h00, le téléspectateur a dorénavant rendez-vous avec une émission différente. Le lundi, c'est "Riding zone", référence des sports extrêmes et de la culture glisse. Le mardi voit l'arrivée de l'émission culinaire "Stress en cuisine" présentée par Bénédicte Deprez, qui laisse la place le mercredi à "Culture Club". Ce rendez-vous, avec Cécile Djunga aux commandes, traitera de la culture "mainstream" de manière décontractée, avec un œil critique propre à la génération Y. Malou Vandercammen débarque quant à elle le jeudi dans l'"Internet Show", qui rempile pour une seconde saison. La fin de semaine se clôture le vendredi avec "Taste hunters", émission autour de l'alimentation et des façons de consommer.

D'autres rendez-vous voient également le jour comme "L'Escape Show", animé par Cathy Immelen et Ivan, qui mettra les nerfs d'invités à rude épreuve dans des escape games.

Le digital aura la part belle, avec les sites internet, les réseaux sociaux et Auvio. Le meilleur des contenus radio et TV sera disponible sur une page unique par réseau social. Il faut ajouter des contenus spécifiques destinés à Facebook, Instagram et YouTube.

En savoir plus sur Tipik et son offre.