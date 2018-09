Tim Burton a visité l'exposition qui lui est consacrée à Genk

Le réalisateur américain Tim Burton s'est rendu vendredi à Genk pour visiter l'exposition qui lui est consacrée au C-Mine: "The World of Tim Burton" (le monde de Tim Burton). Depuis le 15 août, plus de 25.000 visiteurs s'y sont déjà rendus.

Vendredi, mais aussi samedi, le C-Mine de Genk reçoit Tim Burton en personne. Le cinéaste a visité l'exposition et assistera à la projection de deux de ses films lors d'un "Tim Burton Film Festival".

Après New York, Paris, Tokyo, São Paulo et Prague, l'exposition a pris ses quartiers sur l'ancien site minier limbourgeois. "C'est une belle réalisation. La mine et les tours n'ont pas été détruites et quelque chose d'artistique y a été fait", a commenté Tim Burton.

"The world of Tim Burton" présente plus de 400 travaux, dont les personnages et les univers développés par le réalisateur. "L'exposition montre le processus de travail, comment une idée peut se transformer en quelque chose d'autre: un film, une musique ou un dessin. C'est une expérience très excitante et surréaliste de tout montrer. C'est une sorte d'expérience "hors du corps", a-t-il ajouté.

L'exposition est visible jusqu'au 28 novembre.