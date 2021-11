"TikTok Girl" : accusée de sexisme et de slut-shaming, la nouvelle chanson de McFly et Carlito ne passe pas

Au cours du clip, on voit la protagoniste accumuler les likes grâce à ses vidéos sur TikTok, puis subir du cyberharcèlement… Le réseau serait-il alors la cause du mal-être des jeunes filles ? Selon la journaliste Eva Levy du site MadmoiZelle, c’est la morale, plutôt discutable, de cette chanson. "On ne comprend pas le but de cette chanson, à part peut-être banaliser le sexisme que subissent les jeunes adolescentes et les montrer comme des personnes avides de likes et de commentaires sans rien d’autre derrière", écrit-elle. Une manière de faire du "slut-shaming" : rendre les femmes responsables de leur propre harcèlement à cause d'un comportement que l'on juge risqué.

Selon la journaliste, le clip accumule des poncifs qui sonnent comme un message de "boomer" (personne née dans les années 50-60) face à une génération qu’ils ne comprennent pas. D’autant que la chanson cible particulièrement les filles, qui ne sont pas les seules utilisatrices du réseau. "Pourquoi parler d’une fille spécifiquement quand littéralement tous les ados, et même les adultes, font ce genre de chorégraphies sur la plateforme ?", s’interroge Eva Levy. Plusieurs internautes ont en effet partagé des vidéos d'hommes dansant torse nu ou faisant du sport, pour les mêmes raisons que les femmes.

Les deux YouTubeurs, qui comptent plus de 5 millions d'abonnés, n'en sont pas à leur coup d'essai : leur vidéo avec Emmanuel Macron en mai dernier avait fait grincer des dents, de nombreux internautes y voyant une opération de communication du président. Une autre vidéo, dans laquelle ils évoquaient leur vie familiale en compagnie de leurs épouses, avait fait réagir : ils y expliquaient que le ménage et l'entretien du foyer n'était "pas dans leurs priorités", reléguant cette charge mentale à leur compagne.