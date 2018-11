Tik Tok: quelle est cette application plus téléchargée que Facebook, Instagram et Snapchat?

Tik Tok est le nom de l'application la plus téléchargée au monde. Pas moins de 46 millions de personnes l'ont installée sur leur téléphone portable en 2018. Avec ce chiffre, elle devance les géants Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Whatsapp. Mais quelle est cette application et d'où tire-t-elle son succès ?

Tik Tok permet de créer des vidéos de 15 secondes en mode "selfie", drôles avec de la musique en fond sonore. Pour garantir une expérience atypique, l'app propos des effets spéciaux pour ensuite partager le résultat avec ses amis. Il est bien entendu possible d'apposer une foule de hashtags sur ces capsules numériques afin d'atteindre un maximum de personnes et de cumuler des "abonnés".

La Chine à l'épreuve des américains

S'il y a quelques mois, c'était les américains Facebook ou Netflix qui caracolaient en tête des tendances en termes de téléchargements, il va désormais falloir compter sur le chinois Tik Tok.

Développée en 2016 par le Zhang Yiming, fondateur d'une plateforme d'actualité nommée Tutaio, pour le groupe ByteDance, son succès en Chine n'a pas attendu. En un mois, l'application comptait déjà 100 millions d'utilisateurs. Forte de ce succès, la zone de diffusion de l'application s'est élargie à l'ensemble de l'Asie dès 2017. Normal donc qu'on n'ait pas eu vent de Tik Tok avant cette année.

Cette période d'incubation à l'échelle de l'Asie a pourtant permis à l'application de faire ses armes et de mettre toutes les chances de son côté pour conquérir le marché mondial. Dès novembre 2017, ByteDance, a acheté Musical.ly, une autre plateforme américaine proposait des fonctionnalités identiques. Ainsi, l'entreprise chinoise a garanti une moindre concurrence pour son lancement mondial dans 150 pays. La transaction a quand même coûté un milliard de dollars.

Plébiscitée par les jeunes

Avec autant d'atouts dans sa besace, l'application avait tout pour séduire les jeunes et ne s'est visiblement pas trompée puisqu'elle a été téléchargée 45 millions de fois au premier trimestre de 2018, s'emparant de la pôle position des applications les plus téléchargées, devant Youtube et Messenger qui occupent la deuxième et troisième place du classement.

Grâce à son côté ludique mais aussi son succès auprès des influenceurs, l'application touche une large part des jeunes. Elle propose aussi chaque semaine des "challenges" pour ses utilisateurs. Par exemple, Tik Tok met au défi ses utilisateurs d'étaler du rouge à lèvre avec ses lèvre sur une musique techno ou de réaliser une séquence où ils changent de chaussure plus vite que leur ombre : de quoi garantir un engagement maximal de l'audience qui se situe autour des 29% selon le cabinet Apptopia.