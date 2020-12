TiiwTiiw, le chanteur bruxellois qui compte plus d'un milliard de vues sur Youtube

Plus d’un milliard de vues sur Youtube. L’ensemble des clips vidéos du chanteur et producteur belgo-marocain TiiwTiiw, actif dans le monde de la musique depuis environ cinq ans, ont dépassé cette barre symbolique. C’est plus qu’Angèle, Damso et Roméo Elvis, figures de la musique noir-jaune-rouge réunis ! "Un milliard de vues, ce que ça représente ? C’est une fierté, une revanche sur la vie… Je me suis pété la gueule plus d’une fois. Mais au final, j’ai cru en mon rêve."

Quand t’es connu dans un pays, c’est dur d’y vivre

Le Bruxellois Ilias Barni, TiiwTiiw à la scène, n’est pas le plus connu chez nous. Mais à 28 ans, sa notoriété, dans le monde arabe, est impressionnante. Maroc, Algérie, Tunisie, Proche Orient, sans oublier les communautés arabophones d’Espagne, de France, mais aussi du Canada, aux Etats-Unis, en Thaïlande…

"Le Maroc, par exemple, je ne peux plus y vivre", nous dit-il en analysant son rapport avec le public étranger. "Cela m’attriste", ajoute celui qui reçoit la RTBF dans un studio d’Anderlecht. "Quand t’es connu dans un pays, c’est dur d’y vivre. Tout le monde te reconnaît. Tu dois être joyeux, souriant tout le temps. Parfois, tu n’as pas envie. Mais voilà. Du coup, je me dis qu’il y a toujours un bien dans un mal : le fait que je sois moins connu ici, en Belgique, cela me permet d’être beaucoup plus libre."

Mascotte d’un groupe folklorique à 13 ans

La Belgique a vu naître TiiwTiiw en 1992. Il baigne très jeune dans la musique. Sa référence principale se nomme Michael Jackson. "J’ai aussi écouté du rap, comme la plupart des jeunes. Mais je n’ai pas consommé de musique arabe. C’est arrivé longtemps après", se souvient-il. Le tournant arrive lorsque pour des raisons familiales, il doit quitter son école d’Uccle, ses copains belgo-belges pour être scolarisé à Anderlecht, dans un quartier belgo-marocain.