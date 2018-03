"Tiens-toi droite pour les faire paraître plus gros": le livre "On a chopé la puberté" ne sera pas réimprimé

Les éditions Milan ont annoncé qu'elles ne réimprimeront pas un livre pour pré-adolescentes intitulé "On a chopé la puberté", jugé sexiste par de nombreux internautes.

Il faut dire qu'on pouvait y lire des conseils tels que "Tiens-toi hyper droite pour les faire paraître plus gros", et des encouragements du type "Grâce à tes seins, tu as enfin attiré l'attention du bel Ethan".

La publication en février de ce livre, destiné aux enfants à partir de 9 ans, "a donné lieu depuis quelques jours à une campagne d'une violence extrême sur les réseaux sociaux", estime la maison d'édition dans un communiqué diffusé samedi 3 mars.

La pétition lancée ce vendredi qui demande son retrait a déjà recueilli plus de 150.000 signatures en trois jours!

La blogueuse-dessinatrice Emma, en particulier (qui s'est rendue célèbre par une BD sur la "charge mentale", puis sur la fameuse "liberté d'importuner") , a réalisé une petite BD sur ce manuel, qu'elle paraphrase en "Apprends dès 9 ans à être un objet sexuel". Ironique, elle explique en quelques dessins que oui, c'est bien, un livre sur la puberté, "sauf si on dit aux petites filles que la puberté, c'est quand même un peu la honte, parce que tout le monde voit tes tétons, mais que c'est cool, parce que grâce à tes nouveaux seins, tu vas pouvoir choper tes camarades de classe".

"Non, ce n'est pas une blague, renchérit la dessinatrice en entourant le passage visé: "Apprends dès 9 ans que tes seins sont là pour exciter les hommes"

"Ce phénomène nous amène à nous questionner de nouveau sur la manière d'aborder ces problématiques adolescentes, sur le parti pris humoristique adopté, mais surtout sur l'interprétation que peuvent en avoir les adultes", expliquent les éditions Milan, qui ont décidé de ne pas "réimprimer cet ouvrage, aujourd'hui en rupture de stock", "dans un souci d'apaisement".

Les éditions Milan promettent cependant de continuer à "accompagner les enfants dans leurs questionnements" à s'engager "en faveur de l'égalité des sexes dans un esprit laïque, moderne, d'ouverture et de mesure". Selon l’une des autrices de l’ouvrage, ce livre répondrait, tout en " désamorçant les clichés ", à des stéréotypes que les petites filles " ont déjà intégrés. "

Sur sa page Facebook, la dessinatrice s'est félicitée de cette annonce et que "l'action collective a montré son efficacité".