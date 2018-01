Thomas Wiesel: "Les Belges c'est galère pour les Suisses, parce que vous êtes drôles et nous chiants"

Il a 28 ans, il est suisse, il aime faire rire. Un humour piquant et sans artifices. De passage en Belgique, Thomas Wiesel a accepté de répondre à nos questions lors d'une rencontre. A découvrir en vidéo ci-dessus.

Pourquoi se lancer comme humoriste après des études de commerce ?

J’ai commencé a bosser comme comptable. Je ne m’amusais pas trop, alors je me suis lancé. C’était un gros coup de poker. Il n’y pas vraiment de lien entre les deux professions. Sauf peut-être mon manager qui compte les rires du public lors des spectacles ;). Physiquement j’ai un profil qui fait sérieux, mais cela ne me dérange pas. J’essaie de casser cette image tout en gardant mon authenticité.

Tu es passé par le Jamel Comedy Club, tu as une chronique sur France Inter. " Paris ", est-ce le passage obligé pour les humoristes francophones ?

C’est en tout cas un réel accélérateur. Voir ce que dit le petit suisse qui monte à Paris, c’est vendeur. Même chose pour les humoristes belges qui veulent booster leur carrière. Nous sommes un peu comme des cousins. Nous sommes des expatriés quand on se retrouve à Paris. C’est un peu galère pour nous les suisses parce que vous êtes drôles et nous chiants. On aimerait un peu rétablir la balance (rires).

La concurrence est-elle rude entre les humoristes francophones ?

On se croise tous le temps dans les festivals. On s’échange des notes. Certains m’appellent pour me dire " j’ai une blague, est-ce tu penses qu’elle peut marcher en Suisse ? ". On est souvent pote. C’est très agréable. Je pensais qu’il y aurait plus de compétition. Le seul grand regret c’est qu’il n’y a pas assez de femmes. Moi cela frustre que dans certains galas, on ne trouve pas d’humoristes féminines. Je voudrais que soit plus égalitaire, plus diversifié aussi. C’est beaucoup de mecs blancs hétéros qui font des blagues et parfois cela me gêne un peu.

Quels sont les messages qui te tiennent à cœur ?

Je veux faire rire avant tout. Quand les gens rigolent, c’est qu’ils écoutent. J’aime aussi parler d’actualité, car je sais que beaucoup de jeunes ne suivent plus l’actu. J’aime bien que les gens me disent qu’ils ont appris quelque chose en écoutant mes chroniques. Déranger, c’est un rôle qui me convient aussi. Pouvoir parfois rappeler les sandales, rallumer la polémique, cela me plait bien. Dans mes chroniques j’essaie d’attaquer les puissants quand je peux. Cela n’a rien changé au monde pour l’instant, mais j’arrive à bien dormir la nuit en me disant que j’ai peut-être causer des sueurs froides à quelqu’un qui a fait une connerie.

Je n’ai plus besoin d’un autre métier pour gagner ma vie, j’ai conscience que c’est une chance. J’espère que cela va durer le plus longtemps possible. Pour l’instant je touche du bois. J’essaie de profiter à fond.