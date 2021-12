Thierry Michel, accusé de plagiat par un cinéaste congolais, veut porter plainte

Le cinéaste belge Thierry Michel a annoncé dimanche son intention de déposer plainte devant la justice pour "" et "" contre un réalisateur congolais, Gilbert Balufu, qui l'accuse de plagiat lors de la réalisation de son dernier documentaire, "", un plaidoyer en faveur de la lutte contre l'impunité qui règne depuis des décennies en République démocratique du Congo (RDC).

"Thierry Michel dénonce, preuves à l'appui, les accusations mensongères et calomnieuses de M. G. Balufu, l'accusant de plagiat, et le menaçant ainsi que son preneur de son congolais Cedric Mbongo, de comparaître en justice", a indiqué sa maison de production, Les Films de la Passerelle, par le biais d'un communiqué de sa gérante et administratrice, Christine Pireaux.

"L'Empire du silence" est le dernier film de Thierry Michel - une dizaine d'autres l'ont précédé au cours des trente dernières années - consacré à la RDC. Il a été présenté en avant-première mondiale fin octobre à Bruxelles et à trois reprises fin novembre à Kinshasa, dans la grande salle du Palais du Peuple, le siège des deux chambres du parlement (Assemblée nationale et Sénat).

"Trois jours après la présentation de son nouveau film (...), Thierry Michel est accusé, de manière mensongère et malveillante, de plagiat par Gilbert Balufu, réalisateur en 2015 du documentaire 'Congo, le silence des crimes oubliés'", ajoute le communiqué publié dimanche.

Les Films de la Passerelle citent quelques exemples prouvant, selon la maison de production, qu'il ne s'agit pas de plagiat, dont le nombre de personnes qui témoignent dans "L'Empire du silence". Un seul protagoniste est commun aux deux films: il s'agit du docteur Denis Mukwege.