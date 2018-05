"The Crown": l'actrice principale reçoit une prime pour compenser le salaire de son partenaire

"The Crown" est l'une des séries les plus populaires de Netflix. Récemment, elle a plus fait parler d'elle pour son manque d'égalité salariale que pour son scénario sur la vie de la reine Elisabeth II. Claire Foy, son actrice principale, touchait 11.000 euros de moins lors des deux premières saisons que son partenaire à l'écran, Matt Smith. Une différence que la production a réglé.

230.000 euros, c'est le montant de la prime reçue par celle qui interprète la reine d'Angleterre depuis novembre 2016. La boîte de production britannique, Left Bank Pictures, s'est vue contrainte de présenter ses plus plates excuses après l'annonce de cette différence salariale. Elle avait tenté de se défendre en avancant la notoriété plus importante de Matt Smith, interprète de Philip.

Un écart qui n'a donc plus aucune raison d'être et qui devrait être définitivement résorbé, même pour la nouvelle interprète de la reine, Olivia Colman.

Des écarts salariaux récurrents

Dans le monde du cinéma, il ne s'agit pas du premier scandale lié aux rémunérations des acteurs de sexes différents. En décembre dernier, l'acteur Mark Wahlberg avait été payé 1500 fois plus que sa partenaire Michelle Williams pour le tournage du film de Ridley Scott "Tout l'argent du monde". Aussi, Daniel Radcliffe, l'interprète d'Harry Potter avait dénoncé l'écart entre ses revenus et ceux d'Emma Watson, alias Hermione.