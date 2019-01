The Big Lebowski, suite ou coup de pub? Un tweet du Dude laisse planer le doute...

Ce jeudi, une vidéo a particulièrement agité la twittosphère... Postée sur le compte de l'acteur Jeff Bridges, on le voit incarner "le" rôle de toute sa carrière, celui de "The Dude", du film culte "The Big Lebowski"... Sauf que cet extrait vidéo n'est pas tiré du film en question. Il s'agit de nouvelles images du Dude, vêtu de son gilet brun et ses sandales en plastique, si caractéristiques. Les marques du temps sont visibles sur son visage mais il n’en demeure pas moins reconnaissable. Sur la vidéo, la caméra passe de ses sandales à une vue de dos du personnage, qui se retourne, émet un petit rire, puis quitte le champs de la caméra, laissant place à une date : "3/2/2019". Le post est accompagné d'un commentaire, tout aussi mystérieux : " Can’t be living in the past, man. Stay tuned. "

" Je/on ne peux/peut pas vivre dans le passé, mec. Reste à l'écoute." Il n’en fallait pas plus pour que la twittosphère s’enflamme et imagine toute une série d'hypothèses derrière cette vidéo.

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) January 24, 2019

Une suite à The Big Lebowski? Véritable chef d’œuvre des frères Coen, The Big Lebowski est pour beaucoup un film qui a marqué toute une génération. Pourtant pour le duo de réalisateur, la question d'un suite ne se pose pas. Lors d’une interview accordée au magazine Variety en février 2016, Ethan et Joel Coen répondaient à une rumeur par rapport à la suite d’un autre de leur film Avé César et en ont profité pour déclarer : "Dans le cas de The Big Lebowski, en revanche, je ne crois pas qu’on va accepter". L’idée d’un spin-off a aussi été balayée du revers par les frères. En novembre 2018 pourtant, une annonce a mis en émois les fans du film, car un spin-off aura finalement lieu. Intitulé "Going Places", le film mettra en scène le personnage de "Jesu " incarné par John Turturro et revisitera "Les Valseuses", classique français où a joué Gérard Depardieu. On imagine bien que si les frères sont revenus sur leur décision à propos du spin-off, ils peuvent en faire tout autant pour une suite du film.

Comme un air de Super Bowl Pourtant, ce n'est pas l’hypothèse la plus plausible. Un élément important de cette vidéo est la date du 3 février 2019. Quand aura lieu le Super Bowl, la finale du championnat américain de football ,un événement sportif de grande envergure aux USA. Véritable vitrine publicitaire (110 millions de téléspectateurs, c’est le chiffre d’audience du dernier Super Bowl), cet événement assure une visibilité maximale et permet aux annonceurs de proposer des formats hors normes et parfois plus longs. On imagine donc que ce tweet est un teaser d’une pub prévue pour super Bowl et où le personnage du "Dude" aura une place centrale. Ces informations sont toutes à prendre avec des pincettes car seule Jeff détient la réponse à cette énigme. Quoiqu’il en soit, rendez-vous le 3 février.