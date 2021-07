Tencent, éditeur de Fornite, impose la reconnaissance faciale aux joueurs chinois de jeu vidéo, pour vérifier leur âge

Le géant chinois Tencent, un des actionnaires principaux d'Epic Games, créateur de Fornite, impose désormais la reconnaissance faciale pour jouer à ses jeux vidéo en Chine, afin d'empêcher les mineurs de contourner l'interdiction par l'utilisation de compte d'adulte.

La réglementation en vigueur en Chine empêche officiellement les moins de 18 ans de jouer à des jeux vidéos en ligne entre 22h et 8h. Une mesure qui viserait à réduire l'addiction et les problèmes de vision chez les plus jeunes. Bien que l'addiction au jeu vidéo soit reconnue comme une maladie par l'OMS depuis 2019, la communauté scientifique est loin de faire consensus derrière la description de ce trouble, son diagnostic, et ses origines.

Renforcement du dispositif de vérification d'âge

Pour cela, une inscription nominative, avec vérification de l'âge, avait déjà été mise en place par Tencent, leader du jeu vidéo en Chine. Mais des enfants et adolescents utilisaient des comptes créés par des adultes pour contourner l'interdiction.

La compagnie a donc décidé de renforcer son dispositif: toute personne jouant après 22H00 avec un compte adulte devra désormais passer par un test de reconnaissance faciale."Les enfants, rangez vos téléphones et allez dormir", a conseillé l'entreprise basée à Shenzhen (sud) dans un message explicatif diffusé mardi sur le réseau social WeChat.

La reconnaissance faciale sera également obligatoire désormais pour modifier les paramètres du "filtre parental" que les parents pouvaient déjà activer pour limiter le temps de jeu de leurs enfants.

Ces nouvelles restrictions s'appliquent sur une soixantaine de titres pour l'instant, dont l'immensément populaire "Honor of Kings", jeu en ligne multijoueur de type "arène de bataille" qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en Chine.

Une organisation chinoise de protection de l'enfance avait attaqué Tencent en justice en juin. Elle accusait le groupe de rendre les mineurs "accros" et ne pas vérifier avec sérieux l'âge et le temps de jeu des joueurs qui se connectent.

Addiction aux jeux vidéo : pas de consensus

Les troubles d'addiction aux jeux vidéo font encore l'objet de vifs débats au sein de la communauté scientifique, sous couvert de fausses croyances populaires

Un papier scientifique de 2017, d'un collectif de chercheurs de différentes universités s'inquiète par exemple que cette reconnaissance "entraîne une stigmatisation importante des millions d'enfants qui jouent à des jeux vidéo dans le cadre d'une vie normale et saine." Un autre papier de 2018 précise que cette classification "doit reposer sur des preuves scientifiques bien plus solides que ce qu'elles ne le sont actuellement''. Le débat est vif pour savoir si l'origine de l'addiction est le jeu vidéo, ou si cette addiction est un symptôme d'un mal-être qui trouve son origine ailleurs.

De plus, dans la réflexion autour de cette problématique, la responsabilité des développeurs de jeu vidéo utilisant des designs addictifs est souvent peu remise en cause : on se retrouve alors dans une situation paradoxale où un éditeur comme Tencent réduit les temps de jeu par des pratiques invasives de la vie privée, en même temps qu'il continue à développer des pratiques de design addictif dans ses jeux vidéo, comme Fortnite.

L'OMS a par ailleurs recommandé en 2020 de jouer au jeu vidéo durant les confinements de l'épidémie de coronavirus, reconnaissant son "utilité", et illustrant par là la complexité de la question de la pratique des jeux vidéo, qui font partie de la vie de nombreuses personnes. Le jeu vidéo est un objet culturel au même titre qu'un livre ou un film, mais qui doit encore légitimer ce statut dans nos sociétés, au-delà de son importance économique.