Télétravail : Microsoft envisage des réunions... avec des hologrammes

Télétravail: stop ou encore? - #Investigation (5/26) - 11/02/2021 L'année 2020 a été celle de tous les dangers pour l'économie. MAIS elle a aussi été celle d'une révolution dans l'organisation du travail : le télétravail, vers lequel on s'acheminait sans se presser, s'est brutalement imposé à des milliers de salariés et d'entreprises. Beaucoup n'y était absolument pas préparés et voilà qu'aujourd'hui on dit un peu partout : " On ne reviendra pas en arrière "... Est-ce vrai ? Le télétravail s'est-il définitivement installé, de manière durable, et à quelles conditions ? Sera-t-il profitable aux entreprises, aux salariés ? Ne présente-t-il aucun danger ? # Investigation a mené l'enquête. Une enquête d'Alain Vaessen et Julien Monfajon.