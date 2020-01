Taxe "GAFA": Trump et Macron décident...de ne pas encore décider

Les présidents français et américain Emmanuel Macron et Donald Trump sont tombés d'accord pour prolonger les discussions sur la taxation des géants du numérique jusqu'à la fin de l'année, écartant pour le moment la menace de sanctions américaines sur des produits français, a indiqué lundi une source diplomatique française.Dans un tweet posté en début de soirée, M. Macron qualifie d'"excellente" une discussion dimanche avec son homologue américain. "Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs" douaniers, ajoute-t-il. Les deux chefs d'Etat "se sont mis d'accord pour donner une chance" aux négociations afin de "trouver une solution dans un cadre international" et éviter "une guerre commerciale qui ne serait bénéfique pour personne", a souligné la même source diplomatique.