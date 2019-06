Tamas, greffé en 1995 à Bruxelles grâce à Michael Jackson: "Sans lui, je serais décédé"

Les souvenirs et les cadeaux sont peu nombreux. Mais ils ont une grande valeur puisque conservés durant près d’un quart de siècle. De Michael Jackson, Tamas, aujourd’hui âgé de 28 ans, a gardé un Pinocchio rouge en bois. "C’est mon gri-gri. Il était sur mon lit après l’opération", raconte Tamas.

Et il y a aussi un immense ours en peluche, baptisé Lisa, "comme Lisa-Marie Presley, la femme de Michael Jackson à l’époque… Comme la peluche ne pouvait pas entrer dans sa limousine, on m’a raconté que Michael Jackson m’a fait parvenir le doudou par hélicoptère. C’est fou ! A côté de ce doudou, il y avait ce mot et un dessin que j’ai aussi gardé. Il est signé par Michael Jackson et Lisa-Marie Presley avec les lettres TLC" pour Tender, Love and Care (Tendresse, amour et soutien). Trois petits mots qui semblent signifier énormément pour Tamas, greffé du foie il y a près de 25 ans, grâce au Roi de la Pop.

Une visite dans un hôpital de Budapest en 1994

Il y a quelques jours, la RTBF s’est rendue dans le sud de la Hongrie, à deux heures de route de Budapest. Objectif : retrouver la trace de Tamas et récolter son témoignage qui dévoile un autre aspect de la star. C’est la première interview de Tamas à un média étranger.

Tout débute en août 1994. La star est à Budapest pour tourner le clip promotionnel de son nouvel album "HIStory" (sortie en 1995), comme nous le racontons dans notre dossier "Les dix histoires belges de Michael Jackson". Michael Jackson, accompagné de sa femme de l’époque, la fille d’Elvis Presley, demande à visiter des hôpitaux pour enfants. Dans l’un d’eux, l’hôpital Bethesda, il s’attarde sur Tamas, petit orphelin de 4 ans – à l’époque Tamas se prénomme Bela. Tamas a le visage tout vert. Il souffre d’un grave problème au foie, au niveau des voies biliaires.

"Sans greffe, mon espérance de vie était très limitée. On ne parvenait pas à trouver un donneur", nous raconte Tamas devant deux photos d’époque où on le voit avec Michael Jackson. Les clichés reposent notamment sur une statuette de Notre-Dame de Fatima. "Mon ventre gonflait et se remplissait d’eau", poursuit Tamas, très croyant.

Bouleversée, la star demande alors à pouvoir emmener Tamas aux Etats-Unis pour lui offrir une greffe. "Mais le personnel sur place lui a expliqué que des contacts avaient déjà été noués avec Bruxelles et les Cliniques Saint-Luc", se remémore le professeur Jean-Bernard Otte, le responsable du service de Transplantation hépatique de l’hôpital bruxellois. "Une pédiatre m’avait présenté l’enfant quelques temps avant la visite de Michael Jackson alors que j’étais en Hongrie. Nous avions pour projet de le greffer à Bruxelles." Mais l’argent manque dans cette Hongrie qui vient de sortir du communisme.