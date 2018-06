Sylvester Stallone objet d'une enquête pour agression sexuelle

Des procureurs américains ont lancé une enquête pour déterminer si la star de films d'actions Sylvester Stallone devrait être poursuivie en relation avec une agression sexuelle signalée l'an dernier."Un dossier a été présenté aujourd'hui par la police de Santa Monica", municipalité qui jouxte Los Angeles, "à propos de Sylvester Stallone", a expliqué mercredi à l'AFP Greg Risling, porte-parole de la procureure de Los Angeles Jackie Lacey. "Il est examiné par notre équipe spécialisée dans les crimes sexuels", a-t-il ajouté.

Des faits qui remontent aux années 90

Le dossier concerne une femme qui a affirmé en novembre que l'acteur de 71 ans, connu pour ses rôles dans les sagas de films d'action "Rocky" et "Rambo", l'avait agressée dans les années 90. M. Risling s'est refusé à donner plus de détails sur les circonstances de cette agression présumée ou de dire si les faits sont prescrits. La police de Santa Monica et l'avocat de la vedette, Martin Singer, n'ont pu être joints dans l'immédiat pour commenter ces informations.