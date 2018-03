Damso surfe sur une vague polémique et remercie d'avoir fait sa promo

Damso ne perd pas le nord : bien qu'il ait été écarté par l'Union belge, mettant fin à une collaboration pour l'écriture d'une chanson pour les Diables, le rappeur belge adresse un message pour le moins cynique sur son compte Twitter.

L'artiste remercie les "misandres" (femmes qui vouent une haine pour la gente masculine, ndlr) et les "féministes" de la polémique qui a enflé autour de lui, les uns le considérant comme une figure provocatrice et sexiste, les autres affirmant qu'il ne s'agit que d'un langage propre au rap, à comprendre au second degré.

Ce qu'il qualifie de "confusion à [son] égard" était "exactement ce qu'il fallait pour la promo de mon album Lithopédion", ajoute-t-il.

"Je vous embrasse où ça fait du bien", conclut-il. Provocateur jusqu'au bout, le rappeur ponctue son message d'un smiley embrassant une pêche, comprendra qui pourra.