Superman a 80 ans: mais quel âge ont les autres super-héros?

Superman continue de représenter dans l'imaginaire collectif le super-héros de référence et fait toujours les beaux jours de son éditeur D.C Comics, qui mise plus que jamais sur lui. Et pourtant, il a pas moins de...80 ans.

Superman -Kal El de son vrai nom extraterrestre- seul survivant de sa planète d'origine recueilli par un couple d'agriculteurs du Kansas alors qu'il est encore bébé est apparu pour la première fois dans une nouvelle série, "Action Comics".

80 ans après, il est toujours drapé dans son costume aux couleurs des Etats-Unis, siglé du célèbre "S" sur fond jaune.

Mais quel âge ont ses autres amis superhéros?

Ses amis de la Ligue des Justiciers Batman, Captain America et Wonder Woman sont quasiment de la même génération.

Ses quasi-contemporains

Batman: 79 ans

Créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, il apparaît pour la première fois en mars 1939 avec le nom de The Bat-Man. Bien que ce soit le succès de Superman qui ait amené sa création, il se détache de ce modèle puisqu'il n'a aucun pouvoir surhumain et n'est qu'un simple humain qui a décidé de lutter contre le crime après avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur dans une ruelle de Gotham City.

Captain America: 78 ans

Créé par le dessinateur Jack Kirby (qui sera le comparse de Stan Lee, le créateur de Marvel) et le scénariste Joe Simon, le personnage de fiction très "nationaliste" apparaît pour la première fois en décembre 1940.

Wonder Woman: 77 ans

Ce pendant féminin de Superman appraît trois ans après lui. n'Créée par William Moulton Marston, elle apparaît pour la première fois en décembre 1941 dans All Star Comics #8. Elle est, à cette époque, et constitue l'une des premières super-héroïnes et demeure la plus célèbre d'entre elles. Il s'agit de la princesse Diana d'une tribu d'Amazones dont les origines sont liées à la mythologie grecque.

Elle possède différents pouvoirs surnaturels ainsi que des cadeaux des dieux grecs, comme un lasso magique et des bracelets à l'épreuve des balles. Elle fait aussi partie de la Ligue des justiciers d'Amérique.