Suivez les résultats des élections en direct sur notre site

Durant cette journée d’élections, tous les journalistes du site info sont sur le pont pour vous fournir, en direct, les premiers résultats du scrutin communal.

Dès 16h, après la fermeture des derniers bureaux de vote électronique, la mise en page du site info basculera vers une mise en page dédiée à cette grande journée électorale.

Outre un ‘fil info’ spécial Elections qui affichera les dernières informations en direct, chacun pourra suivre l’état du dépouillement de sa propre commune. Il suffira, pour cela, de préciser son code postal.

Au fur et à mesure de l’arrivée des résultats, des graphiques et des commentaires seront disponibles pour chaque commune. En attendant ce basculement et les premiers résultats, suivez l’actualité dans les bureaux de vote sur notre site info et, plus précisément, sous l’onglet "Elections". Et bon vote.