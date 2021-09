L’acteur français Jean-Paul Belmondo en 2016 © Photo by JOEL SAGET / AFP

La France rend ce jeudi un hommage national à Jean-Paul Belmondo aux Invalides à Paris. La cérémonie débute à 16h30.

Comment va se dérouler cet hommage ?

Le gouvernement français ainsi que la famille de l’acteur décédé lundi, seront présents. Il y aura aussi des personnalités issues du monde du cinéma, du spectacle et du sport. Un millier de places ont également été prévues pour des personnes issues du grand public qui souhaitent assister à cette cérémonie et se joindre à l’hommage à celui qui était surnommé Bebel. Ils peuvent se présenter dès 15h sans inscription aux Invalides. Attention, toutefois, ils doivent détenir un pass sanitaire valide pour pouvoir accéder. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas rejoindre la Cour, deux écrans géants sont installés à l’extérieur, leur permettant ainsi de suivre l’hommage national à Jean-Paul Belmondo.

Au cours de la cérémonie, un montage des meilleurs extraits des films cultes de Jean-Paul Belmondo, sélectionnés par Thierry Ardisson, sera projeté. Des membres de la famille, dont son petit-fils Victor Belmondo, prendront la parole.

Le cercueil de l’acteur sera porté par la Garde républicaine. Le président français Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre. Une minute de silence sera respectée et la Marseillaise sera jouée, ainsi que la musique du film "Le Professionnel", composée par Ennio Morricone, comme le souhaitait Jean-Paul Belmondo.