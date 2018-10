Après les larmes est venu le temps des adieux pour les fans de Charles Aznavour, monument de la chanson française qui a bercé des générations pendant une carrière longue de 70 ans et aura droit ce vendredi à Paris à un hommage national ouvert au public. Nous vous proposons de suivre la cérémonie en direct vidéo.

"La famille souhaitait que le rassemblement et l'hommage populaire se déroulent aux Invalides", ont fait savoir les attachées de presse du chanteur, décédé lundi à l'âge de 94 ans. L'inhumation se déroulera samedi, en revanche, dans "la plus stricte intimité".

Plus de 2000 personnes sont attendues vendredi matin pour cette cérémonie officielle, solennelle et très encadrée, comme cela fut le cas pour Simone Veil et Jean d'Ormesson.