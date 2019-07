Suède: A$AP Rocky plaide non-coupable à l'ouverture de son procès pour violence

Blessures subies par la victime présumée du rappeur ASAP Rocky (photos) - 30/07/2019 Star américaine du hip-hop qui suscite des frictions diplomatiques entre la Suède et les Etats-Unis, le rappeur américain A$AP Rocky est jugé à partir de mardi pour violences après une rixe fin juin à Stockholm.L'ouverture du procès est prévue à 09H30 (07H30 GMT) au tribunal de Stockholm et doit se tenir sur trois journées - jusqu'à vendredi. Deux membres de son entourage comparaissent à ses côtés.A$AP Rocky, 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, a été placé en garde à vue le 3 juillet à l'issue d'un concert, en compagnie de trois autres personnes - dont l'une a depuis été mise hors de cause - après une bagarre, le 30 juin, dans les rues de la capitale suédoise.