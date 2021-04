Sudpresse rachète les réseaux provinciaux de radios Maximum et Must FM

Sudpresse a décidé d'accélérer son développement régional en rachetant les réseaux provinciaux de radios Maximum et Must FM, qui couvrent respectivement les provinces de Liège et de Namur/Luxembourg, annonce lundi la filiale du groupe de presse Rossel dans un communiqué.

"L'évolution dans le mode de consommation de l'information ainsi que la taille et la spécificité du marché publicitaire belge francophone forcent les acteurs médias à se réinventer sans cesse et à créer des synergies vitales pour le modèle de chacun", explique Sudpresse. Spécialisée dans l'information de proximité, la filiale dit "compter s'appuyer désormais sur un autre pilier qu'est la radio pour asseoir sa position incontournable d'acteur régional".

Eric Adelbrecht, CEO de Maximum et Must FM, continuera à piloter les deux radios en travaillant avec les différentes équipes sur des rapprochements pour optimiser les qualités de chaque pôle. "Déjà présent dans les locaux de Sudpresse à Liège avec Maximum, Must FM suivra cette même logique d'ici peu à Namur et Arlon pour partager les mêmes outils et enrichir la programmation des radios régionales", indique-t-on chez Sudpresse.

Outre la presse quotidienne, Sudpresse regroupe également les activités de Vlan, 7Dimanche et Ciné Télé Revue.