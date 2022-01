Stromae dévoile "Enfer" sur TF1, sa nouvelle chanson sur le suicide

Ce dimanche soir, le chanteur belge Stromae a fait son retour sur les plateaux européens chez nos confrères de TF1. Après son retour avec sa chanson "Santé", déjà écoutée plus de 46 millions de fois et l’annonce de son prochain album, qui sortira le 4 mars, le "Maestro" s’est livré sur ses sept années de silence.

Il a confié avoir retrouvé l’envie de chanter perdue en 2015 : "Je pense que j’avais simplement besoin de vivre. J’ai eu la chance de me marier, avoir un enfant qui a trois ans aujourd’hui et vivre des choses. La vie en tournée est chouette, mais on n’y vit pas des choses normales", a-t-il raconté, avant d’évoquer son besoin de retrouver de la motivation pendant le processus de création.

En évoquant sa collaboration avec Orelsan, mais aussi Vitaa ou Dua Lipa par exemple, le Belge a raconté son besoin de créer loin de la scène, sans que toute l’attention ne soit tournée vers lui. "Cela m’a fait du bien de travailler pour d’autres artistes parce que la tension n’était plus portée sur moi et c’est ce dont j’avais besoin", a-t-il confié.

Cette interview a été également l’occasion pour le Maestro de raconter comment il conçoit ses chansons, dans un processus de création au sein duquel il se définit "obsessionnel". "Quand je fais un truc, je le fais à fond. Je pense que pour bien faire les choses, il faut les répéter. En même temps, j’essaie de garder une certaine distance. Mon fils et ma vie familiale m’aident à le faire."

Le chanteur a finalement terminé l’interview sur les notes de sa nouvelle chanson "Enfer", qui parle de solitude et de suicide.

Il s'agit du deuxième morceau de son album "Multitude" qui sortira ce 4 mars 2022. Pour cet album, il affirme s'être inspiré des voyages faits en famille, notamment avec sa maman. "J'ai voulu prendre des inspirations de partout, sans que l'on puisse pointer un pays en particulier".