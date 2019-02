Stanley Donen, le réalisateur de "Chantons sous la pluie", est décédé à l'âge de 94 ans

L'un des derniers géants de la grande époque de Hollywood est décédé : Stanley Donen, le réalisateur de la cultissime comédie musicale "Singin in the Rain" ("Chantons sous la pluie"), avec Gene Kelly. Il avait 94 ans. Selon le Chicago Tribune, citant son fils Mark Donen, le réalisateur est mort d'une crise cardiaque jeudi à New York.

Adolescent, Stanley Donen est bercé par les comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers. En 1952, il n'a que 27 ans quand il signe la sienne : son chef d'œuvre, "Singin in the Rain". Son ami Gene Kelly co-réalise le film et y tient la vedette. Un rôle magistral dans lequel il donne la réplique à Debbie Reyndolds et Donald O'Connor. Le film raconte la mort du cinéma muet et l'avènement du parlant à coup de chansons et de chorégraphies qui feront l'histoire du cinéma. Un film dans un film, une histoire dans l'histoire.