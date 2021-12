Squid Game, Alec Baldwin, Dogecoin : quels sont les termes les plus recherchés sur Google ?

Google a dévoilé mercredi les recherches les plus populaires sur sa plateforme en 2021, une liste qui comprend la série "Squid Game", l'acteur américain Alec Baldwin et la cryptomonnaie Dogecoin.

Le sport a suscité un vif intérêt: les huit premiers termes les plus recherchés au monde cette année portent sur le cricket, la ligue professionnelle de basket nord-américaine (NBA) et des compétitions internationales de football (Euro 2021 et Copa América).

Squid Game

La série phénomène "Squid Game", diffusée sur Netflix, arrive en neuvième position.

Le programme sud-coréen, qui met en scène un groupe de personnes ruinées participant à des jeux de survie pour obtenir une importante somme d'argent, avait été vu par plus de 142 millions d'abonnés fin octobre, à peine un mois après sa mise en ligne sur la plateforme de streaming.

Alec Bladwin

L'acteur américain Alec Baldwin, qui a accidentellement tué une cinéaste en octobre sur le tournage d'un western, est la personnalité ayant généré le plus de recherches sur Google. Il devance Kyle Rittenhouse, un jeune Américain récemment acquitté après avoir abattu deux personnes lors d'une manifestation antiraciste dans le Wisconsin en 2020.

L'Afghanistan, les vaccins ou encore la Bourse

Dans la catégorie "Actualités", l'Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir en août, et les vaccins contre le Covid-19 font partie des termes les plus populaires.

Mais les internautes se sont aussi beaucoup intéressés à certaines actions en Bourse faisant l'objet d'une fièvre spéculative, comme celles des magasins de jeux vidéo GameStop ou de la chaîne de cinémas AMC, ainsi qu'à des cryptomonnaies comme le Dogecoin ou l'Ether.

Gabby Petito

Dans la rubrique "Disparitions", le rappeur DMX, la voyageuse américaine Gabby Petito, mystérieusement assassinée, et le prince Philippe, mari de la reine Elisabeth II, sont en haut du classement.

Comme en 2020, les questions liées à la pandémie ont constitué une part importante du trafic de Google, mais les recherches sur les vaccins ont officiellement dépassé cette année celles sur les tests de dépistage, a précisé l'entreprise.

Compétitions sportives

Outre cette crise sanitaire qui était aussi dans les listes des recherches des Belges l'année passée, les Jeux olympiques, le Tour de France, Roland Garros ou la Premier League Darts, qui gagne en popularité, ont également suscité l'intérêt des Belges et se classent dans le top 10 des termes de recherche liés au sport les plus populaires.

Nina Derwael, Wout Van Aert et Nafi Thiam sont eux dans le top 3 des sportifs belges les plus recherchés (à l'exception des joueurs de football). "Leurs bonnes performances aux Jeux olympiques y ont sans doute joué un rôle", souligne Google. Le top 3 des footballeurs belges est lui composé d'Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.

Peter R. de Vries ou encore Jurgen Conings

La personnalité internationale qui a fait le plus l'objet de l'attention des Belges est Peter R. de Vries, le reporter néerlandais abattu à Amsterdam en juillet.

A l'échelle belge, Jurgen Conings, le soldat fugitif qui a disparu en mai et a été retrouvé mort fin juin, occupe la première place. Barbara Mertens, la rédactrice en chef de Bel RTL décédée des suites d'un cancer, clôt le top 10.

En ce qui concerne les politiciens fédéraux belges, le Premier ministre Alexander De Croo se hisse à la première place du classement, suivi du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, ferme le trio de tête.