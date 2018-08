Spotify supprime des épisodes d'un podcast américain jugés "haineux"

La plateforme de streaming mondial Spotify a confirmé vendredi la suppression de certains épisodes du podcast animé par le conspirationniste américain d'extrême-droite Alex Jones, estimant qu'ils violaient sa politique concernant les discours de haine.

"Spotify confirme que des épisodes spécifiques du podcast "The Alex Jones Show" ont été supprimés pour avoir violé notre politique concernant les contenus haineux", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un e-mail envoyé à l'AFP vendredi, sans préciser combien ou quels épisodes avaient été supprimés.

Alex Jones, soutien de Donald Trump et administrateur du site internet conspirationniste américain InfoWars, est poursuivi par les parents d'un enfants tué en 2012 dans la fusillade de l'école élémentaire de Sandy Hook dans le Connecticut. Il avait affirmé que le massacre était une mise en scène.

Spotify a décidé de supprimer certaines de ses émissions après avoir enregistré des plaintes d'utilisateurs. "Nous prenons sérieusement les dénonciations de contenus haineux et nous réécoutons tout épisode de podcast et toute chanson signalés par notre communauté", a déclaré l'entreprise suédoise.

Suppression des chansons de R. Kelly

La politique de Spotify bannit notamment les contenus "qui promeuvent, prônent ou incitent à la haine ou à la violence contre un groupe ou un individu en raison de sa race, sa religion, son genre, son identité, son sexe, son ethnicité, sa nationalité et sa son orientation sexuelle".

En mai, Spotify avait annoncé que les chansons de la star du R&B R. Kelly, accusé d'abus sexuel, ne seraient plus proposées dans ses playlists et ses recommandations personnalisées, après l'appel du mouvement féministe Time's Up exhortant l'industrie musicale à se défaire du chanteur.

Spotify a ensuite fait marche arrière, face aux critiques plaidant que cette pratique, basée sur des critères trop vagues, portait préjudice aux artistes.