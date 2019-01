Spotify ajoute une fonction à son application pour boycotter des artistes

Spotify a ajouté, en toute discrétion, une option permettant de bloquer certains artistes, dans un contexte où de nombreux chanteurs, comme R. Kelly, sont sous le feu des critiques pour leur comportement et leurs affaires judiciaires.

Sur l'application mobile du service de streaming, un nouveau bouton accessible sur la page des artistes permet de cacher leur musique. "Ok, nous ne passerons plus ce contenu", est-il écrit quand l'artiste se retrouve ainsi bloqué.

Cette fonctionnalité, qui ne semble pas encore être disponible sur ordinateur, fait disparaître l'artiste des contenus où il apparaît automatiquement, comme les playlists élaborées par Spotify. Pour l'écouter, il faudra se rendre sur sa page volontairement pour déclencher la lecture de ses titres.

Suite à une polémique

L'entreprise suédoise à décidé de réagir l'année dernière au mouvement #MeToo en retirant certains artistes accusés de violences, comme R. Kelly, de ses playlists, très prisées du public. Le but était de donner moins de visibilité à ces artistes.

Mais influencée par les critiques qui dénonçaient une manoeuvre moralisatrice, et constatant que le nombre d'écoutes de R. Kelly avait, au contraire, augmenté, la plateforme de streaming avait décidé de réintroduire les morceaux du chanteur de Chicago dans ses playlists.

Après un documentaire diffusé en début d'année 2019 l'accusant de multiples agressions sexuelles, R. Kelly, déjà inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans, est de nouveau dans l’œil du cyclone. La maison de disques Sony Music a notamment mis fin la semaine dernière au contrat qui la liait à l'interprète de "I Believe I Can Fly". D'autres stars de la musique nord-américaine, de Lady Gaga à Céline Dion, en passant par Chance the Rapper, ont également pris leurs distances avec l'ancienne star du R&B des années 1990.

Plusieurs femmes accusent le chanteur et producteur de 52 ans d'avoir eu des relations sexuelles avec des filles de moins de 16 ans, et de s'être entouré de femmes dont il a fait ses esclaves sexuelles.