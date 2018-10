Spirou partenaire des 70 ans de la déclaration des droits de l'Homme

Célèbre personnage de la bande dessinée franco-belge, Spirou a été retenu par l'ONU pour célébrer le 70e anniversaire de la déclaration des droits de l'Homme. Un album, un Journal de Spirou spécial et une exposition itinérante sont notamment prévus.

La Déclaration universelle des droits de l'Homme a été adoptée à Paris, le 10 décembre 1948, par l'Assemblée générale des Nations Unies. Spirou voit le jour 10 ans plus tôt, entre autres au travers d'un Journal auquel il donne son nom. "Depuis sa création, le Journal Spirou a véhiculé les valeurs humaines par ses auteurs phares et ses personnages emblématiques. Régulièrement, l'hebdomadaire familial a dénoncé, défendu, questionné, soutenu", soutient la maison Dupuis, éditeur historique du Journal.

Edition spéciale

L'hebdomadaire sortira une édition spéciale le 10 octobre, consacrée à la déclaration des droits de l'Homme. Dans ce numéro réalisé en partenariat avec le Haut-Commissariat de l'Onu aux droits de l'Homme, des auteurs du Neuvième Art se sont associés pour illustrer en bande dessinée les 30 articles de la Déclaration. Les auteurs participants sont des fidèles de Spirou comme Batem, Yoann et Fabien Vehlmann, mais des "externes" ont également été sollicités comme Yves Sente et André Juillard, Derib ou encore Philippe Geluck.

Un album est par ailleurs prévu dans la collection "Le Spirou de...". C'est l'auteur français Emile Bravo qui a été retenu après une première sortie remarquée dans cette même collection il y a dix ans ("Le Journal d'un ingénu"). Dans "Spirou L'espoir malgré tout" qui sort vendredi, l'auteur nous plonge au début de la Deuxième Guerre mondiale. Fantasio est engagé dans l'armée et Spirou "essaye de comprendre la complexité de la situation à travers des rencontres avec des personnages profondément humains", explique l'éditeur Dupuis. Il s'agit de la première partie d'une œuvre s'étendant sur 330 pages au total (quatre tomes).

Toujours en lien avec le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'Homme, une exposition sur le jeune groom et les droits de l'Homme, "Spirou4Rights", sera inaugurée lundi au Palais des Nations à Genève. Cette expo sera disponible en téléchargement gratuit sur les sites de l'ONU, Dupuis et Wallonie-Bruxelles International. Elle sera aussi présente à Erevan, la capitale de l'Arménie, dans le cadre du Sommet de la Francophonie (du 7 au 13 octobre) et à Bruxelles le 10 décembre, anniversaire de la Déclaration, lors d'une journée organisée par le ministère des Affaires Étrangères, en présence de 3 000 jeunes.