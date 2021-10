SOUSBROUILLARD – Un roman graphique aux histoires humaines intimement mêlées…

Cette jeune femme ne connaît qu’une seule chose de son passé d’enfant trouvée : un bracelet de naissance que lui a remis, juste avant de mourir, sa mère adoptive. Et sur ce bracelet, un nom : Sousbrouillard ! C’est donc à la recherche d’elle-même, de ses racines, que Sara se lance… Mais ne vous attendez pas à un récit traditionnel, une quête romantique mitonnée d’enquête policière ! On est dans une histoire qui mêle bien des genres…

On se trouve ici en présence d’un livre qui aurait pu s’appeler " Sara au pays des merveilles cachées " ! Sara découvre qu’il y a dans ce village un mystère originel, la disparition, dans le lac, d’un couple, dont on n’a jamais trouvé les corps… Elle va découvrir que les habitants ont tous des liens entre eux. Elle va faire la connaissance d’une femme pasteur qui, plutôt que confesser ses ouailles, les pousse à raconter des histoires ! Et Sara devient l’auditrice de toutes ces petites histoires humaines sans lesquelles nous ne sommes rien… Ni les gens qui racontent, ni Sara qui écoute et pénètre ainsi dans son passé, dans SES passés…

Je dirais plutôt qu’il joue avec les codes… Les codes du polar, les codes d’une forme de fantastique, du mélodrame, du récit d’horreur. Mais c’est un jeu de la part des auteurs, avec des références, des clins d’œil dans le scénario, comme dans le dessin de Terkel Risbjerg : il s’amuse à nous montrer, par exemple, Simenon et Leo Malet, accompagnés de Nestor Burma et de Maigret, alors que la scénariste, elle, fait apparaître, au détour d’une histoire, Dostoïevski…

Mais c’est surtout un livre passionnant, léger, merveilleusement agréable à lire. C’est un livre de personnages qui, tous, se libèrent en se racontant. Et ces récits, emmêlés et parallèles, forment un rythme, tant dans le dessin que dans le texte, envoûtant, poétique. Ces histoires nous montrent que toute mémoire est une fiction, et que raconter, même en inventant, c’est aussi SE raconter !

Ces récits mélangent les existences, les époques, les lieux, sans jamais nous perdre en cours de route, et ils nous donnent l’envie, à nous, lecteurs, d’aller au-delà des apparences, sans chercher de morale ni de dénouement " normal ".

On revient à Lewis Caroll : Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg nous entraînent de l’autre côté du miroir… Donc des habitudes et des préjugés. Et c’est ce qui fait de ce " Sousbrouillard " une sorte de voyage dans nos propres souvenances, donc dans nos propres racines…

C’est un livre plein de sens, tout simplement, de sensualité aussi… Et il faut souligner la qualité du dessin, un dessin moderne qui sait nous montrer que les objets et les décors font partie intégrante, eux aussi, de tout ce que nous fûmes, de tout ce dont nous avons rêvé…

Sousbrouillard : Un livre choral extrêmement réussi !

Jacques Schraûwen

Sousbrouillard (dessin : Terkel Risbjerg – scénario : Anne-Caroline Pandolfo – éditeur : Dargaud – 200 pages – septembre 2021)