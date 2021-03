Sous Terre – une aventure humaine au plus profond du sol

sous terre - © dargaud

Un peu de science au rendez-vous de la bande dessinée, au travers d’une bd étonnante de Mathieu Burniat. Cet auteur belge aime nous emmener dans des histoires qui nous parlent à la foi de science et d’aventure… Il nous a déjà ainsi parlé de théorie quantique, de la mémoire et de ses apprentissages, mais dans des vraies aventures humaines ! Et donc, aujourd’hui, c’est du sol qu’il nous parle, mais au long d'une histoire racontée à taille d'homme, d'une fiction qui mêle fantastique, mythologie, et réalités quotidiennes à savoir le pouvoir, la richese, le courage, la peur...