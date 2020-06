Sous pression, les autorités du Somaliland libèrent le journaliste Abdimalik Muse Coldoon

Le journaliste indépendant Abdimalik Muse Coldoon est resté un an et 49 jours en Somaliland pour avoir dévoilé des inégalités sociales et critiqué les autorités de son pays sur les réseaux sociaux. Sa libération vient-elle d’une grâce présidentielle ou de la pression internationale ? Ce qui est sûr, c’est que le journaliste est libre depuis le 6 juin.

"Aujourd’hui, je suis libre. Je remercie Dieu. Je remercie également tous ceux qui ont participé à ma libération. Je tiens à les remercier tous". Voilà ce que déclarait le journaliste indépendant de Somaliland Abdimalik Muse Coldoon le 6 juin, le jour de sa libération.

Enfermé dans une prison au Somaliland (un territoire qui a autoproclamé son indépendance vis-à-vis de la Somalie en 1991), le journaliste indépendant de 38 ans a souvent décrié les inégalités sociales dans le système somalien. Sur les réseaux sociaux, il prenait la défense de personnes qui n’ont pas droit à des soins parce qu’ils font partie de certaines tribus.

L’organisation de défense des droits de l’Homme Amnesty international a longuement plaidé pour la libération du journaliste : "L’arrestation d’Abdimalik est arbitraire, puisqu’elle a été effectuée sans mandat, violant ainsi l’article 25 (2) de la Constitution du Somaliland, qui stipule que la police doit obtenir un mandat d’un juge avant d’arrêter et de détenir des individus."

Grâce présidentielle ou pression internationale ?

Alors que le journaliste Abdimalik Muse Coldoon a déclaré lors de la conférence de presse du 6 juin qu’il a bénéficié d’une grâce présidentielle, certains observateurs estiment que ce serait plutôt la pression internationale exercée sur les autorités de Somaliland qui expliquerait la libération du journaliste.

Selon l’activiste Abdirihman jama Ahmed, le journaliste a tenu ces propos lors de sa libération car il devait se protéger contre le gouvernement. L’activiste vivant au Royaume-Uni est convaincu qu'Abdimalik Muse Coldoon a été libéré à la suite de la pression financière exercée par la communauté internationale : "Des organisations de défense des droits de l’Homme de l’UE et d’ailleurs ainsi que d’autres organisations internationales comme la FAO et l’OMS étaient décidés à geler leur soutien au gouvernement, car le président et son équipe ont abusé de leur pouvoir, supprimé la liberté d’expression, emprisonné un nombre incalculable de journalistes et fait fermer des télévisions, radios et journaux nationaux privés."

Le 1er avril 2020, le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi, avait gracié 574 prisonniers dans l’ensemble du Somaliland pour réduire la surpopulation carcérale et contenir la propagation de COVID-19 dans le pays, mais Abdulmalik n’avait pas été inclus parce qu’il n’avait pas droit à la grâce. "Selon la loi, un citoyen ne peut bénéficier de la grâce présidentielle complète que deux fois, et un citoyen doit remplir la moitié de sa peine pour pouvoir bénéficier une troisième fois de la grâce", se justifiaient les autorités début mai.

Alors, pourquoi le président a-t-il changé soudainement d’avis ? La pression médiatique/financière venue de l’étranger était-elle trop forte ?

Contactées par la RTBF le 15 juin, les autorités du Somaliland n’ont toujours pas donné suite à nos questions.