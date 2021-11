Soupçonné de viol et d’agressions sexuelles sur mineurs, Jean-Luc Lahaye reste en prison

La justice a rejeté le 18 novembre la demande de libération du chanteur Jean-Luc Lahaye, mis en examen notamment pour des soupçons de viol et d'agressions sexuelles sur deux mineures, a appris l'AFP jeudi de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.

La vedette des années 80, âgée de 68 ans, est soupçonnée d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes, alors âgées de 15 à 17 ans, à partir de 2013.

Il a été mis en examen le 5 novembre à Paris pour "viol, viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineur" et abus de faiblesse. Il est depuis placé en détention provisoire.

Le 18 novembre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de remise en liberté, selon la source judiciaire.

Les jeunes filles, nées en 1998 et 2000, avaient porté plainte contre l'interprète de "Papa chanteur", puis s'étaient rétractées avant de déposer une nouvelle plainte en début d'année, entraînant l'ouverture d'une enquête par le parquet.

"Je regrette cette décision, qui n'est cependant pas étonnante dans la mesure où elle est fondée sur un dossier dans lequel l'ensemble des investigations ont été réalisées à charge", avait indiqué Me David Apelbaum, qui défend le chanteur avec Me Camilla Quendolo, au lendemain de la mise en examen et de l'incarcération de son client.

"L'information judiciaire permettra de rétablir la vérité", avait-il ajouté.