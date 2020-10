"Soul" le prochain film de Pixar sortira exclusivement sur Disney+ : le streaming est-il l'avenir des sorties ciné ?

Le prochain film du studio d’animation Pixar, détenu par Disney, ne sortira pas en salle. Véritable coup de tonnerre pour l’industrie du cinéma, cette annonce marque surtout une fois de plus le virage du 7e art vers le streaming. Ce nouveau long métrage d’animation ne paraîtra que sur la plateforme de Mickey : Disney + . S’agit-il d’un cas isolé, dû à la crise générée par le Coronavirus ou ce genre de sortie uniquement sur petit écran peut-il se généraliser ? Rien n’est certain mais le Covid-19 semble accélérer un mouvement qui était déjà bien en marche.

Sorties de films repoussées voire annulées en attendant que la situation soit plus claire, films dévoilés uniquement sur les plateformes de streaming, cérémonies supprimées, le secteur du cinéma semble être chamboulé depuis que le Covid-19 a fait son entrée fracassante dans nos vies. Alors faut-il s’abonner à Netflix, Amazon Prime, Disney +, Apple TV + et tous ces nouveaux noms de la vidéo en ligne afin d’être certain de ne manquer aucune sortie ciné à l’avenir ? Tandis que les cinémas belges ont rouvert leurs portes au public le premier juillet 2020, la question est difficile à appréhender dans un contexte toujours particulier.

Confinement, questionnements et coup d’accélérateur

"Tout le monde tâtonne", observe Chloé Delporte, sociologue du cinéma et maîtresse de conférences à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, au micro de France Culture. "Il y a eu une reconfiguration accélérée par le confinement." Un confinement qui a forcé les 97 cinémas belges, mais aussi des milliers de salles partout dans le monde, à garder les projecteurs sur off pendant près de cinq mois.

Selon Louis Wiart, professeur de communication à l’ULB et spécialiste des plateformes culturelles et créatives, sortir un film uniquement en streaming n’est pas quelque chose de neuf. "On rend la plateforme attractive et distinctive grâce à du contenu exclusif, c’est le modèle même de Netflix qui fonctionne comme ça depuis qu’il a été créé", pointe-t-il. Mais selon le chercheur, le positionnement du géant du cinéma d'animation est plus complexe : "Avec Disney, il y a toujours eu un positionnement respectueux de la chaîne traditionnelle du cinéma, car ils en dépendent." Une position qui semble-t-il, n’est plus pérenne d’autant que la Walt Disney Company a annoncé le 12 octobre une vaste réorganisation structurelle plus axée sur les services de streaming, n’en déplaise aux acteurs traditionnels du grand écran.

Et la direction que prend Disney vers le "streaming only" n’est pas étonnante. D’après Hugues Dayez, journaliste cinéma de la RTBF, elle s’inscrit même dans le mode de production de l’entreprise mère de Simba, Ariel et les autres, qui concorde moins avec la demande habituelle des abonnés aux plateformes de streaming. "Quand Disney + a été lancé aux USA, le catalogue était déjà énorme", rappelle-t-il. Pourtant, il parle d'un "back catalogue", c’est-à-dire une sélection de films datés. À l’exception de la série issue de l’univers de Star Wars, The Mandalorian, tous les films proposés par Disney avaient déjà été diffusés par ailleurs. Rien de neuf à se mettre sous la dent pour les abonnés, donc. "D’autant que chez Disney, on ne produit que des mastodontes, c’est donc difficile pour eux d’implémenter leur plateforme avec quelque chose de nouveau chaque semaine comme le fait Netflix", souligne le Monsieur cinéma estampillé RTBF.

Forcé de trouver des alternatives en raison du confinement, ce n’est pas la première fois que Disney offre à sa plateforme une sortie exclusive. Le 4 septembre, la version live action de Mulan avait déjà été dévoilée uniquement en streaming. Cette décision avait d’ailleurs suscité la colère de certains exploitants de cinéma en France, harassés par une énième volte-face. Le secteur n'a pas manquer de faire savoir sa frustration de passer à côté du potentiel de nombreuses entrées de ce long métrage. Ces rééditions des dessin-animés de notre enfance en version filmée attirent de nombreux spectateurs. Pour preuve, la version en image réelle du Roi Lion est à ce jour le deuxième plus gros succès en salles de l’histoire belge et le plus grand succès au box-office de tous les temps pour un film d’animation avec 1,335 milliard de dollars de recettes.