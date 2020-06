Soprano confirme sa participation aux Francofolies de Spa en 2021

L’artiste français Soprano, considéré comme une des têtes d’affiche de l’édition 2020 des Francofolies de Spa annulée en raison du coronavirus, sera présent en ouverture du festival spadois le 22 juillet 2021, ont annoncé ce jeudi les organisateurs de l’événement dévoilant également d’autres noms pour cette première journée de la 27e édition.

Soprano était attendu dans la Perle des Ardennes cet été "et cette confirmation est une excellente nouvelle pour ses fans", se réjouissent les organisateurs qui continuent de plancher sur le programme 2021 espérant annoncer rapidement d’autres noms.

►►► Lire aussi : coronavirus : le casse-tête pour les organisateurs de festivals en Belgique

Outre la présence du rappeur marseillais, les organisateurs ont également une partie de l’affiche du 22 juillet. Ils ont confirmé la présence des Montois de Suarez, incontournable sur la scène francophone, mais aussi de Glauque, la révélation belge de l’année et enfin Yuzmv, l’énigmatique rappeur français dont on parle de plus en plus.

Les tickets 2020 valables

Les organisateurs rappellent que les tickets 2020, tant les abonnements que les tickets journaliers, restent valables. Les échanges de ticket d’un jour, afin de bénéficier d’une affiche qui correspond mieux à ses aspirations, sont également envisageables de même qu’un report en 2020.

"Des remboursements seront possibles, mais à certaines conditions et au cas par cas", concluent les organisateurs de Francofolies de Spa qui se tiendront donc du 22 au 25 juillet 2021.