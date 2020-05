Sophie Wilmès : les aides pour le secteur culturel devraient être "renforcées", reste à savoir quand et combien

Ce mardi matin a eu lieu la conférence interministérielle de la culture. Objectif ? Rassurer un secteur aux abois. Un secteur qui compte 250.000 employés et vaut pour 5% du PIB belge. Mais aussi un secteur qui évalue d’ores et déjà à 93% les pertes de revenus.

Alors que les appels à l’aide du secteur se sont multipliés, et à la veille du Conseil national de sécurité, la Première ministre, Sophie Wilmès, s’est voulue rassurante. A la sortie de la réunion, elle a mis l’accent sur l’importance du domaine culturel, pointant une "réunion très constructive, un secteur certainement pas oublié".

"On espère pouvoir ouvrir un peu plus la porte, pas toute grande malheureusement", a fait savoir la Première à la veille du conseil national de sécurité. Et d’ajouter, "la culture est un domaine de partage et effectivement quand on essaye de limiter la propagation du virus, ça rend les choses plus compliquées".

Promesse de soutien... oui mais

Sophie Wilmès est également revenue sur les aides demandées de toute urgence par le secteur. Rassurante et positive elle a fait savoir que ces aides devrait être renforcées. Sans plus de précisions.

Soutien, oui, mais combien et pour combien de temps ? On verra, semble-t-il.

C'est aussi ce qu'explique la ministre de la culture de Fédération Wallonie Bruxelles, Bénédicte Linard. Sur les aides et les éventuels allongements de celles-ci, "les réflexions sont encore en cours, à tous les niveaux de pouvoirs". Si en FWB, un fonds d'urgence pour la période de confinement a pu être mis en place, Bénédicte Linard le sait, "il va falloir penser au déconfinement et redéploiement, on continue à travailler".