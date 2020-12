Sophie Wilmès, Kamala Harris, George Floyd, Donald Trump : ils ont prononcé des phrases qui ont marqué l'année 2020

La gestion de la crise du coronavirus a ensuite été reprise par le gouvernement d’Alexander De Croo. Une phrase du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a fait couler beaucoup d’encre. Le vendredi 27 novembre, il est interviewé par la VRT. A la question de savoir pourquoi le gouvernement avait décidé de fermer les magasins "non-essentiels", il répond que "les magasins ne présentent pas un grand risque si les choses se font de manière bien contrôlée" . Mais que, "à un moment donné, il faut prendre une décision choc, il faut créer un effet de choc. Cela inclut de dire : 'Fermez immédiatement les magasins non essentiels'". Certains ont cru entendre que le ministre Vandenbroucke avait utilisé le terme "électrochoc" et abondamment commenté , voire critiqué ce mot… qu’il n’a pas prononcé.

Le 16 mars 2020, le président français Emmanuel Macron déclare au cours d’une allocution solennelle à la télévision : "Nous sommes en guerre" contre le coronavirus, avant d’énumérer une longue série de restrictions sur le point d’entrer en vigueur. "Je vous demande d’être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique", ajoute-t-il. "La France vit un moment très difficile" et "il faudra nous adapter" mais "nous gagnerons", conclut-il.

Une ambulance vient l’emmener, mais les secouristes ne parviennent pas à le réanimer. Il est déclaré mort moins d’une heure plus tard à l’hôpital. Dans les jours qui suivent cet événement, des émeutes éclatent à Minneapolis et dans d’autres villes des Etats-Unis. Les manifestants scandent "I can’t breathe".

George Floyd : "Please, please, I can’t breathe"

George Floyd : "Please, please, I can’t breathe"

George Floyd : "Please, please, I can’t breathe"

Elle rappelle la longue lutte des femmes pour le droit de vote : "Il y a cent ans avec le 19e amendement, il y a 55 ans avec la loi sur le droit de vote et maintenant, en 2020, avec une nouvelle génération de femmes dans notre pays qui ont déposé leur bulletin dans l’urne et ont poursuivi le combat pour le droit de voter et d’être entendues."

Le roi Philippe exprime au Congo ses "profonds regrets pour les blessures du passé"

Le roi Philippe est le premier souverain régnant à exprimer des regrets sur les faits qui se sont passés pendant la période coloniale. Le 30 juin 2020, à l’occasion du 60e anniversaire le l’indépendance du Congo, il adresse une lettre au président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi. "Notre histoire est faite de réalisations communes mais a aussi connu des épisodes douloureux. A l’époque de l’État indépendant du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire collective. La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances et des humiliations", écrit le descendant de Léopold II. "Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd’hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés", assure le roi des Belges à l’adresse du président de la République démocratique du Congo. Le roi Philippe ajoute qu’il entend continuer "à combattre toutes les formes de racisme" et encourage à cet égard "la réflexion qui est entamée par notre Parlement afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée".