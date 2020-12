Sophie Wilmès entre Beyoncé et Rihanna dans le classement des femmes les plus influentes du monde de Forbes

Sophie Wilmès a de quoi sourire. Pour la seconde année consécutive, elle figure parmi la liste des femmes les plus influentes au monde dressée par le magazine américain Forbes. Elle occupe la 71e place et est plutôt bien entourée.

C’est un rendez-vous qui a lieu chaque année avant la période des fêtes. Le Forbes publie son classement annuel des femmes les plus influentes du monde. Si la Belgique a longtemps été oubliée de ce top 100 qui rassemble les personnalités féminines emblématiques du monde politique, artistique, économique ou encore médiatique, ce n’est plus le cas puisque l’ancienne Première ministre et actuelle ministre des Affaires étrangères représente notre pays depuis 2019.