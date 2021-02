Son avis sur "The Crown", confidences... Le prince Harry sans filtre face à James Corden

Que penserait la reine Élisabeth II de la vidéo publiée ce vendredi sur la chaîne YouTube de James Corden ? En tout cas, le prince Harry y casse quelques codes.

L’animateur britannique a proposé au duc de Sussex de monter à bord d’un bus touristique en plein Los Angeles.

Dès les premières minutes, le ton est donné. James Corden invite Harry à payer sa place. "Vous savez, nous les membres de la famille royale, nous n’avons pas d’argent sur nous", glisse le prince.

"Ça détruisait ma santé mentale"

Premier arrêt, après un coup de frein un peu brusque qui envoie valser un service à thé : la maison dont la façade sert de décor à la série "Le prince de Bel-Air" avec Will Smith. Le duo sonne à la porte et l’animateur tente avec humour de convaincre son invité d’acheter l’imposante demeure.

Harry ne se laisse pas tenter… mais demande quand même à utiliser les toilettes aux propriétaires (faussement) surpris par la visite.

La suite est de facture assez classique : Harry raconte notamment sa rencontre avec Meghan. Il évoque aussi les récents événements qui l’ont éloigné de sa famille. "Ce n’était pas une fuite. C’était une prise de recul plutôt qu’un abandon de poste. C’est un environnement difficile. On sait comment peut être la presse britannique. Ça détruisait ma santé mentale, c’était toxique. J’ai fait ce que n’importe quel mari et père aurait fait : mettre ma famille en dehors de ça", raconte-t-il.

L'avis du prince Harry sur la série Netflix "The Crown"

Il précise malgré tout qu’il ne se met pas en retrait de la vie publique. Harry évoque aussi la série Netflix "The Crown" qui raconte l’histoire de sa grand-mère en jouant à la limite entre réalité et fiction. "C’est fictionnel, mais c’est basé sur la vérité. Ça vous donne une idée approximative sur le mode de vie et le fait de mettre le devoir au-dessus de la famille et de tout le reste." Et d'espérer que, si une suite est produite, ce sera l'acteur Damian Lewis (Nicholas Brody dans la série Homeland) qui jouera son rôle princier.

La rencontre se termine avec un parcours du combattant où Harry n’a aucun mal à battre à plate couture son adversaire du jour.