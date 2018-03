Six Belges sélectionnés pour le concours Reine Elisabeth dédié au chant

Six Belges ont été sélectionnés pour le concours Reine Elisabeth consacré cette année au chant. Parmi les 312 inscrits, 64 - dont 43 femmes et 21 hommes - ont été admis à la première épreuve qui se déroulera les 1er et 2 mai prochains. Ils représentent au total 22 nationalités. Les Coréens, avec 13 candidats, seront les plus nombreux.

Le concours se tiendra entre le 1er et le 12 mai. La première épreuve ainsi que la demi-finale se composeront d'un récital avec accompagnement piano. Lors de leur prestation en finale, les candidats seront accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu.

Les six candidats belges, dont trois possèdent une double nationalité, sont: Marianne Croux, Julie Gebhart, Cécile Lastchenko, Emma Posman, Déborah Salazar et Charlotte Wajnberg.

Domination coréenne

Si les Coréens sont les plus nombreux, la France, l'Allemagne et les Etats-Unis seront également bien représentés, à côté de l'Argentine, l'Australie, la Biélorussie, le Canada, la Chine, le Congo, Cuba, la Finlande, Israël, le Japon, la Pologne, la Roumanie, la Russie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et l'Ukraine.

Par rapport à la précédente édition dédiée au chant (2014), le concours a été quelque peu écourté. "Notre concours était beaucoup plus long que la majorité des autres concours de chant (...). Les chanteurs sont tributaires du calendrier des productions des maisons d'opéra ou d'opéra studios, et de ce fait se libérer pour de longues périodes est compliqué pour eux", lit-on sur le site web de l'événement.

Créé en 1937, le Concours Reine Elisabeth met une discipline différente à l'honneur chaque année. En 2015, la part belle était donnée au violon, suivi en 2016 par le piano et, pour la première fois, en 2017 par le violoncelle.