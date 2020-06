Shakira et Miley Cyrus en concert samedi afin de récolter des dons pour un vaccin contre le coronavirus

Des stars de la pop mondiale comme Shakira, Coldplay, Usher et Miley Cyrus se produiront samedi soir lors d'un concert télévisé et en ligne pour soutenir les dons à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus accessible à tous dans le monde, a annoncé lundi la Commission européenne, co-organisatrice d'une campagne entamée le 28 mai dernier.

Ce concert se veut le point d'orgue de cette campagne intitulée "Objectif mondial: unis pour notre avenir" lancée par l'exécutif européen et l'ONG internationale Global Citizen. Il est à l'image d'un concert similaire déjà organisé le 18 avril dernier pour rendre hommage au personnel soignant.

L'événement sera présenté par l'acteur Dwayne Johnson et proposera des performances de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber and Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, et Christine and the Queens. Feront aussi des apparitions Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau et Olivia Colman.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Le concert sera retransmis par en Europe sur ARD, Canal+ Group et RTVE, ainsi que sur les autres continents. Il sera également visible via les comptes Youtube, Facebook et Twitter de la Commission européenne ainsi que sur les pages web de "Coronavirus Global Response".

Il sera précédé dans la journée de samedi par un sommet animé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au cours duquel des dirigeants et des personnalités devraient annoncer de nouvelles promesses de dons.

La levée de fonds lancée le 4 mai dernier à l'initiative de l'Union européenne pour financer la recherche et le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus avoisinait près de 10 milliards d'euros au dernier recensement, en grande partie via des engagements de la Commission européenne elle-même, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'États (dont une promesse de 27 millions de la Belgique).

Les Etats-Unis en étaient un des principaux absents, ce qui tranche avec la présence de nombreuses stars américaines annoncée samedi prochain. La campagne est également soutenue par les fondations Bloomberg Philanthropies, Bill & Melinda Gates Foundation et le Wellcome Trust ainsi que des multinationales.