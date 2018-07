Seymour Hersh: "Si les médias ignoraient les tweets de Trump, il ne pourrait plus nous manipuler"

Seymour Hersh est une pointure en matière de journalisme d’investigation. Âgé de 81 ans, il vient de publier ses mémoires et se confie à nos confrères de la VRT. Il revient notamment sur le massacre de Mỹ Lai pendant la guerre du Viêt Nam, un article qui lui a valu le prix Pulitzer en 1970.

Interrogé dans le cadre de l’émission Terzake, le journaliste américain se rappelle : "Les jeunes soldats se droguaient, les officiers buvaient. Le 16 mars 1968, ils se sont levés à 5h30 du matin pour aller dans le village de Mỹ Lai. Des centaines d’hommes âgés, de femmes et enfants étaient en train de chauffer le riz pour le petit-déjeuner. Et pour une raison ou une autre, ils ont commencé à tuer et à violer les femmes. Ils ont jeté des enfants et des bébés et les transperçaient avec leur baïonnette. Je n’ai pas raconté toute l’inhumanité que j’ai vue."

Quelques années après la guerre du Vietnam, le journaliste a retrouvé un soldat américain qui avait tué des femmes parce qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui. Le soldat était revenu chez sa mère qui a témoigné : "J’ai envoyé un bon garçon à l’armée et elle m’a renvoyé un tueur."

Outre cette histoire, ce journaliste a écrit des articles sur de nombreux dossiers, comme des activités illégales de la CIA sur le sol américain. Il a également remis en doute les conditions de la capture d’Oussama Ben Laden. Selon lui, Ben Laden ne se cachait pas au Pakistan : il était prisonnier depuis 2006 de l’armée pakistanaise, assigné dans sa résidence d’Amottabbad.

Ingérence de la CIA dans les élections

Spécialisé dans les affaires militaires américaines et les services secrets, il estime que la Russie n’a pas le monopole du hacking et de la falsification des élections. "Les États-Unis sont bon en matière d’espionnage. Dans certaines régions du monde, on n’espionne pas les Chinois par exemple, on espionne les bonnes personnes qui espionnent la Chine. On peut ainsi reprendre leurs informations."

Quand le journaliste de la VRT Bjorn Soenens lui demande "La CIA a-t-elle un passé d’ingérence dans les élections ?", il répond : "Vous rigolez ? C’est tout ce que l’on fait !"

Journaliste, un métier qui a évolué

Dans son début de carrière, "J’avais tout le temps et l’argent pour faire mon boulot : vérifier mes informations, je pouvais passer des mois pour finalement ne pas aboutir."

Cette époque est révolue : les médias n’ont plus d’argent et de temps à l’heure actuelle, selon lui. Les journalistes doivent par exemple participer à des panels et n’ont plus le temps de suivre leur dossier.

Concernant la relation entre les journalistes et Donald Trump, Seymour Hersh trouve que les journalistes font un travail de perroquet : "Vous pouvez haïr Donald Trump et trouver que c’est le plus grand menteur des temps, mais si la Maison Blanche déclare quelque chose, c’est directement "Breaking news". Tout ce qu’il dit dans un tweet est automatiquement repris dans les journaux. Imaginez juste ce qu’il se passerait si on ignorait ces tweets… Il ne pourrait plus nous manipuler. Il a 53 millions de followers sur Twitters et tweete tous les jours comme un fou depuis des années. Et vous voudriez lui faire concurrence ?"