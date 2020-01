Sexisme: Daniela Prepeliuc est-elle "trop enceinte"?

Sur la page Facebook RTBF info et Météo-RTBF, notre Social Editor a reçu de nombreux messages de téléspectateurs concernant les apparitions à l'antenne de Daniela Prepeliuc. La nouvelle présentatrice météo est enceinte et, même si une majorité de personnes ont apprécié sa présence, il faut constater que la façon dont elle était vêtue n'a pas plu à certaines personnes, certes minoritaires.

À la lecture de ces messages, on apprend qu’une femme enceinte ne peut pas s’habiller comme elle veut.

Être enceinte est visiblement une tare de plus quand on est une femme de média. Trop mince, trop grosse, trop noire, trop vieille, trop jeune, trop enceinte.

Ces remarques sont d'autant plus choquantes qu’elles viennent principalement de femmes; un seul homme nous a écrit. On est encore loin d'une grande et belle sororité. On réduit Daniela, non seulement à son physique mais aussi à sa garde-robe. Pas un mot sur son métier, sa présentation, sa diction… Ce pour quoi elle apparaît chaque jour dans le poste.

Nous avons choisi de publier les messages reçus, en les anonymisant, parce qu'on aimerait vraiment qu'en 2020, une présentatrice puisse faire son métier sans avoir à subir de remarques sexistes.