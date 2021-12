Serveurs cachés dans un ancien bunker de l'Otan, les exploitants d'une des principales plateformes du Darknet condamnés

Huit personnes accusées d'avoir hébergé d'importantes plateformes du darknet mondial sur des serveurs cachés dans un ancien bunker de l'Otan ont été condamnées lundi en Allemagne à des peines de prison. Le principal accusé a écopé d'une peine de 5 ans et neuf mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Trèves. Six autres ont été condamnés à des peines de prison allant de deux ans et quatre mois à quatre ans et trois mois de prison. Le huitième a été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis.