Séquence nostalgie pour le dernier journal télévisé d'Hadja Lahbib

C’est avec une certaine émotion et des éclats de rire qu’Hadja Lahbib a clôturé son dernier journal télévisé ce jeudi 29 août.

"Il ne me reste plus qu’à vous dire au revoir. Je garde précieusement vos mots chaleureux, vos remerciements, vos remarques aussi car elles m’ont permis de grandir. Je voudrais remercier toute la rédaction pour ces belles années. 20 ans déjà à décrypter l’actualité. Merci, tout particulièrement à ceux qu’on ne voit pas : régisseurs, cadreurs, monteurs. Ils sont nombreux et leur travail est tout aussi essentiel que celui de présentateur. Merci à vous, merci aussi de nous faire confiance et de garder l’esprit critique."

Pour l’occasion, une belle petite surprise attendait la présentatrice en fin de journal, une vidéo reprenant les moments forts, drôles, gênants de ses nombreuses années au JT de la RTBF. Une séquence qui aura fait beaucoup rire Hadja Lahbib.

De nombreux membres de la rédaction sont finalement arrivés sur le plateau, bouquet de fleurs à la main et applaudissements pour la remercier pour son travail.

Mais Hadja Lahbib ne quitte pas la maison pour autant. Elle continuera à développer l’émission Culturelle "Tout le Bazar" sur La Une et présentera désormais "Regard sur", un documentaire axé sur la société, suivi d’un débat, le lundi à 21h05.

Sur la Une, le journal télévisé de 13h sera désormais présenté par Ophélie Fontana (en alternance avec Véronique Barbier), tandis que Nathalie Maleux et François de Brigode présenteront le journal de 19h30 en alternance. Les week-ends, Julie Morelle et Laurent Mathieu prendront la barre pour vous