Sept sites web des autorités flamandes emploient d'un outil espion de Facebook sans prévenir l'internaute

Sept sites internet d'institutions dépendant des autorités flamandes utilisent le pixel espion Facebook — un outil mis à disposition par le réseau social américain qui permet de suivre les visiteurs d'une page web et par la suite de les recibler avec des publicités —, ressort-il d'une réponse de la ministre flamande de la Fonction publique, Liesbeth Homans (N-VA) à une question de la députée Katia Segers (sp.a), relayée mercredi par le quotidien De Standaard.

Selon la ministre, les sites web de Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Toegankelijk Vlaanderen, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, De Lijn, de Vlaamse Milieumaatschappij et Kind en Gezin recourent à l'outil d'analyse pixel.

Toerisme Vlaanderen a contesté l'emploi de cette fonctionnalité et De Standaard n'en a en effet trouvé aucune trace sur son site.

Par contre, le quotidien a non seulement trouvé le pixel Facebook sur le site de Kind en gezin, mais aussi quatre autres 'trackers' mis à disposition par le géant américain. Aucune mention de ces outils ne figure cependant dans la déclaration de confidentialité du site, contrairement aux règles en la matière. La société de transport en commun De Lijn ne mentionne pas non plus son recours à de tels outils sur son site.

Une situation "inacceptable"

D'après Mme Segers, l'utilisation du pixel espion Facebook par des sites d'organes dépendant des autorités est "inacceptable". "Le gouvernement flamand facilite une pratique qui a été condamnée par un tribunal pour violation des lois sur la vie privée", a-t-elle déploré.

L'élue socialiste reconnait toutefois que son propre parti emploie lui aussi le pixel Facebook sur son site officiel. Elle affirme l'avoir signalé à plusieurs reprises et indique qu'une alternative est actuellement recherchée. "Les partis politiques doivent montrer l'exemple, mais cela vaut aussi sans aucun doute pour les autorités", conclut-elle.

Contacté par Belga, le Service public wallon indique qu'il n'utilise pas le traceur et que sa mise en place "n'est pas à l'ordre du jour".

Du côté des autorités bruxelloises, on souligne que chaque site web gère sa communication. Des organes d'information touristique et culturelle comme Visit Brussels ou agenda.brussels ont ainsi installé l'extension-espion. Mais "les sites officiels servicepublic.brussels et be.brussels n'en sont pas équipés", précise Christophe Vancutsem, porte-parole de la secrétaire d'État en charge de la Fonction publique Fadila Laanan.

Au fédéral, le site de la Défense www.mil.be utilise pour sa part le pixel Facebook. Le cabinet du secrétaire d'État à la Protection de la vie privée Philippe De Backer n'a pas voulu commenter et s'en remet aux déclarations du président de la Commission vie privée publiées dans l'article du Standaard. Willem Debeuckelaere y pointait que "techniquement, les institutions publiques (qui ont recours au traceur Facebook) commettent un délit".

Le nouveau règlement européen va changer la donne

L'entrée en vigueur prochaine du nouveau règlement européen sur la protection des données (RGDP) ne devrait cependant bientôt plus permettre à cette extension-espion de passer inaperçue. "Le RGDP sera d'application à partir du 25 mai et prévoit en effet que l'utilisateur donne son accord explicite" quant au traitement de ses données personnelles par le site web qu'il visite, explique Eric Laureys, porte-parole de la secrétaire d'État bruxelloise Bianca Debaets chargée de l'Informatique et de la Transition numérique.

Concrètement, lorsqu'un visiteur se connecte à un site Internet doté du pixel espion et qu'il effectue une action (par exemple, un achat), cette dernière déclenche le traceur, renseigne Facebook Business. Le 'tracker' signale ensuite l'action au site web. Le but pour ce dernier est ainsi de savoir si une personne a effectué une démarche après avoir vu une publicité sur le réseau social et de cibler au mieux le public visé.