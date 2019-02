Sept fois nommée, sept fois déçue: Glenn Close n'a pas reçu de statuette, mais l'hommage de la gagnante

"Green Book", meilleur film, "Roma" et "Bohemian Rhapsody" récompensés: c'était conforme aux pronostics pour cette cérémonie des Oscars 2019.

La plus grosse surprise est venue au moment de décerner l'Oscar de la meilleure actrice: donnée grande favorite pour "The Wife", l'actrice Glenn Close, 71 ans, en est sortie grande perdante: sept fois sélectionnée et sept fois déçue après avoir foulé le tapis rouge.

Elle n'a pas su s'attirer les faveurs de l'Académie des arts et sciences du cinéma. Ses 7.900 membres appelés à voter lui ont préféré Olivia Colman, reine Anne dans la comédie historique sombre et loufoque "La Favorite", du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. L'actrice britannique a profité de son discours de remerciement pour rendre hommage à une de ses concurrentes.

"Glenn Close, tu as été mon idole pendant si longtemps. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi", a-t-elle dit à la comédienne.