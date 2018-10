Sept chansons cultes de Charles Aznavour

Débutée en 1948, la carrière discographique de Charles Aznavour, mort dans la nuit de dimanche à lundi à 94 ans, a connu son âge d'or dans les années 1960 et 1970. Des dizaines de chansons qui ont marqué sa carrière, nous en avons retenu 7 parmi les plus symboliques. Un choix purement subjectif, bien entendu.

1963: "For me... formidable". Aznavour s'amuse à marier l'anglais avec le français et part à la conquête du monde. A New York, il triomphe au Carnegie Hall qu'il loue à ses frais. Bob Dylan dit de lui: "c'est ce que j'ai vu de plus beau sur scène".