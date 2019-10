Semaine de l'Info Constructive: rendre à l'information son caractère inspirant

S'opposer au côté anxiogène que peut avoir notre façon de produire et consommer l'information sera au cœur de la semaine de l'info constructive, qui se déroule de lundi à dimanche. La plupart des grandes rédactions francophones du pays y participeront et tenteront de faire émerger les réponses à une question: "Comment faire de la Belgique le pays où il fait le mieux vivre? "

Initié par l'ASBL New6s, la semaine de l'info constructive "a la volonté d'encourager les médias à intégrer la démarche dans leur pratique régulière et de mettre en lumière, auprès du grand public, le travail déjà entamé en ce sens au sein des rédactions". L'objectif est aussi de "prouver que dans un monde de plus en plus complexe et difficile à appréhender il y a des raisons d'être optimiste et de vouloir faire bouger les choses".

Faire du journalisme constructif, c'est aller plus loin que la description des faits: c'est y inclure des hypothèses de solutions et de perspectives, le tout dans le respect des règles et de la déontologie du métier.

En télévision, radio, presse magazine ou quotidienne, la plupart des rédactions francophones du pays participeront à la semaine. Des sujets estampillés du logo semaine de l'info construction seront diffusés ou publiés sur BX1, Chérie FM, La DH, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Imagine, La Libre, Le Soir, Le Vif L'express, L'Avenir, L'Echo, Le Ligueur, MaTélé, Nostalgie, NRJ, RTBF, RTL Info, Sudpresse, Trends-Tendances, Tv Lux, Vivre Ici et les WebTv Almouwatin TV, TV Lab et TV Wallonie.