Secteur culturel : pour pallier la fermeture des salles, la RTBF et Bénédicte Linard ajoutent des captations de spectacle sur Ouftivi à partir de lundi

En collaboration avec la ministre de la Culture et des Médias Bénédicte Linard (Ecolo), la RTBF modifie sa grille sur Ouftivi dès ce lundi, afin d'y ajouter des captations de spectacles "jeunes publics". Cette offre s'inscrit dans la démarche #restart, en soutien au secteur culturel, ainsi que dans le programme de mesures d'aide d'urgence proposée par la ministre. De quoi permettre aux familles de profiter de spectacles en accord avec les récentes mesures sanitaires, et notamment la fermeture des salles depuis ce dimanche.

Dès ce lundi 27 décembre, Ouftivi proposera donc du spectacle vivant à 17h30 du lundi au vendredi pendant les deux semaines de congés de Noël. Lundi 27, ce sera le spectacle "Jean de Fer", par la compagnie Chispa, puis "Tom", par la compagnie "La tête à l'envers" le mardi 28, "La famille Handeldron", par La Maison qui chante le mercredi 29, "Selfish" par le collectif Illicim le 30 et "Régis", du Canine Collectif le 31. Ces captations seront également diffusées sur Auvio.

"En proposant des captations de spectacles sur Ouftivi, nous permettons au jeune public de rester connecté à l’univers des Arts de la scène, explique Sylvestre Defontaine, responsable Thématique Culture, Musique et Patrimoine. Le but n’est pas de se substituer à l’expérience vécue dans les salles de spectacles mais d’animer la curiosité des enfants et de leurs parents. Au retour des jours meilleurs, ils pourront ainsi trouver ou retrouver plus facilement le chemin des lieux de culture."

En plus de cette offre, la ministre Bénédicte Linard a prévu des mesures de soutien au secteur culturel, comme le financement de nouvelles captations de pièces de théâtre et de concerts, afin de soutenir directement les emplois artistiques et techniques, et de faire en sorte que leur travail soit vu par le public. "L’annulation des spectacles et la fermeture des cinémas est un choc violent pour les professionnels, mais aussi une grande déception pour le public, les enfants, et les familles qui s’en réjouissaient pour cette période de congé, affirme la ministre. Il est évident que rien ne remplacera le spectacle vivant. Mais il était important pour moi de continuer, en parallèle des soutiens au secteur, de faire un maximum pour que la culture puisse aller vers le public. L’agilité de la RTBF, qui a pu chambouler toute sa programmation en à peine 48h, va permettre à énormément d’enfants et à leurs familles de partager ces moments."