Sean Connery est décédé à l'âge de 90 ans : les grands acteurs sont éternels (photos et vidéos)

L’espion au smoking le plus connu de la planète est décédé. Son Aston Martin et un bon verre de Vodka Martini l’attendent sans doute au paradis des agents secrets. Son rôle, il l’a endossé pour la première fois en 1962, dans James Bond contre Dr No. Six autres opus suivront. Sean Connery, acteur majeur de la fin du XXe siècle, marquera le monde du cinéma. Le Nom de la rose, Indiana Jones et la dernière croisade, Les Incorruptibles ou encore A la poursuite d’octobre rouge…, l’Ecossais laisse son charisme et sa célèbre barbe sur bon nombre de pellicules. Au début des années 2000, il se mit en retrait des plateaux après un dernier rôle dans La Ligue des gentlemen extraordinaires. Sean Connery avait 90 ans. L’extraordinaire gentleman, qu’on appelle Sir depuis 2000, vient de décéder, rapporte la BBC ce samedi.

Deux tatouages. Selon l’Obs, notre homme en arborait deux. Indélébiles sur sa peau : "Dad and Mum" ("Papa et Maman") et "Scotland forever". Voici des mots révélateurs de la personnalité du comédien. Tout d’abord un fort accent écossais. Il ne s’en débarrassera jamais. De même de son caractère parfois rude. Ensuite, une histoire familiale à l’enfance loin d’être dorée. Né à Edimbourg le 25 août 1930, il grandit dans un milieu extrêmement modeste. Sa mère, protestante écossaise, est femme de ménage. Son père, d’origine catholique irlandaise, travaille comme conducteur d’engins de chantier. Premier job à… 8 ans, il sera livreur de lait. A 17 ans, il quitte l’école, et s’engage dans la Marine de sa Majesté. Trois ans. Avant un retour à cause d’un ulcère à l’estomac. Il fera ensuite beaucoup de "petits boulots" (maître-nageur, maçon, livreur, mais aussi… vernisseur de cercueils), avant de tenter sa chance sous les projecteurs (ce serait un de ses connaissances dans le milieu du culturisme qui l’aurait incité à passer un casting pour jouer dans une comédie musicale, à l’entame des années 50. Il sera bientôt à l’affiche de téléfilms, de pièces de théâtre et bientôt de films de cinéma. Dans ces années 50, il refusera une carrière de footballeur. Sa décision est prise, son terrain de jeu, ça sera les plateaux de cinéma.

Le célèbre espion réalisé en lego lors d'une exposition au Costa Rica en 2019 - © EZEQUIEL BECERRA - AFP 007 entre dans la légende Juste après avoir tourné dans "Le jour le plus long", où il joue un soldat touché lors du débarquement, il participe à un casting, en 1961. Il s’agit de trouver un interprète pour incarner un nouveau personnage de fiction qui va être porté à l’écran : un certain Bond… Connery s’impose, devant une centaine de postulants (dont, dit-on, David Niven ou encore Carry Grant). C’est l’épouse du producteur Broccoli qui aurait entre autres repéré notre homme. L’acteur qui incarnera l’espion pour la première fois au cinéma (il y a déjà eu un téléfilm auparavant), ce sera lui. Les résistances de Ian Fleming (le créateur de James Bond), qui le trouvait trop musclé, disparaissent bientôt… le film est un triomphe. Le mythe Bond est en train de naître.

Claudine Auger et Sean Connery, le 19 février 1965 à Paris - © - - AFP La saga est lancée. Après Ursula Andress et son incroyable maillot de bain, il tournera aux côtés de Claudine Auger, la première "James Bond girl" française, dans Opération Tonnerre. Claudine Auger (Domino, dans James Bond), est décédée en décembre dernier. A lire aussi : Les 10 anecdotes pour faire le malin dans la file du nouveau James Bond Bientôt, Sean Connery se lassera de son Bond qui l’a rendu célèbre. Scenarii trop répétitifs, il se sent à l’étroit dans le smoking de l’agent secret. Après avoir déjà laissé la place à George Lazenby dans Au Service Secret de Sa majesté, il reprendra le rôle après l’échec du dernier opus. Comme l’explique un passionnant article du Monde.fr, il acceptera de revenir boire une vodka Martini pour les diamants sont éternels (1971). Mais c’est à condition de pouvoir se lancer sur un autre projet : The Offence, qu’il tournera avec le réalisateur Sydney Lumet. Le film est terriblement noir, et ne deviendra culte que bien des années plus tard. Qu’à cela ne tienne, Sean Connery s’envole vers d’autres rôles, mais dira-t-il vraiment "jamais plus jamais" à son permis de tuer ? En route cependant vers une autre palette de jeu avec Le crime de l’Orient-Express (Sydney Lumet, 1974), Le Lion et le Vent (John Milius, 1975), La Rose et la flèche (Richard Lester, 1977), Un Pont trop loin (Richard Attenborough, 1977) ou un second rôle très décalé dans Bandits Bandits (Terry Gilliam, 1981).

Était-il tant pressé de revoir sa Moneypenny ? Toujours est-il qu’un coup de théâtre au MI6 se produit en 1983… Il y aura cette année-là deux James Bond. En cause, une sombre bataille judiciaire et une somme rondelette. Le scénariste Kevin McClory a gagné en justice contre Ian Flemming. Le premier avait coécrit un scénario pour le tout premier James Bond. Le film ne se tournera pas avec cette histoire, mais Flemming réutilisera des éléments de celle-ci pour concevoir Opération Tonnerre, en 65. Clash. Et victoire du scénariste : le scénario initial peut être recyclé. Et le chantier se met en place. Sean Connery sera de la partie, moyennant une forte somme d’argent. Et voici donc un Jamais plus jamais qui sort sur les écrans quelques semaines avant le Octopussy de Roger Moore. Choux gras pour la presse, cette "bataille des Bond". Cette dernière tournera à l’avantage de Sir Moore, qui, au point de vue d’entrées mondiales, décrochera la timbale. Ne reste de cet affrontement entre agents de Sa Majesté cependant qu’un film comprit dans la franchise officielle : Octopussy, produit par l’essentielle MGM.

Bye-Bye James. Cette fois-ci, c’est la bonne. Fâché avec les grandes boîtes de production hollywoodiennes, Sean Connery crèvera bientôt l’écran dans Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud (1986). Il reçoit cette année-là le British Academy film award du meilleur acteur.

Après ce rôle monastique, il repart à la conquête du box-office. Et il la marquera, cette fin des années 80, avec ses prestations dans Highlander (Russell Mulcahy, 1986), Indiana Jones et la Dernière Croisade (Stephen Spielberg, 1989), Robin des bois prince des Voleurs (Kevin Reynolds, 1991) ou encore le très remarqué Les Incorruptibles (Brian De Palma, 1987). Ce rôle pétaradant lui rapportera l’Oscar du meilleur second rôle.

L'acteur lors d'un tournoi organisé à Monte-carlo, en 2002 - © VANINA LUCCHESI - AFP Il n'y a pas que le ciné dans la vie C'est ensuite une décennie où il affiche sa barbe blanche et son charisme dans des films plus musclés tels The Rock (Michael Bay, 1996), A la Poursuite d'octobre Rouge (John Mc Tiernan, 1990), Soleil Levant (Philip Kaufman, 1993), Chapeau melon et bottes de cuir (Jeremiah S. Chechik, 1998), ou Haute Voltige (Jon Amiel, 1999). Il tire sa référence cinématographique après le remarqué A la rencontre de Forrester (Gus Van Sant, 2001), et le beaucoup moins plébiscité La Ligue des gentleman extraordinaires (Stephen Norrington, 2002). Il arrêtera sa carrière là. L'Ecossais profitait depuis de la vie et de sa retraite. Une vie sous le soleil de Jamaïque, avec du swing au programme. Car Sean Connery est aussi un golfeur invétéré. Affichant un certain penchant pour le luxe... L'American Film Institute lui décernera en 2006 un prix pour l'ensemble de sa carrière.

!!!!! NECRO: Sean Connery est décédé : les grands acteurs sont éternels (photos et vidéos) - © TIM SLOAN - AFP So… Scottish Sean Connery est depuis longtemps un des étendards humains de l’Ecosse. N’hésitant pas à donner de sa personne pour faire l’apologie de sa nation au chardon. L’acteur est un fervent défenseur de l’Indépendance écossaise. Il fut malgré tout anobli par la Reine Elizabeth II, en 2000. Sir Connery, à présent Chevalier, fera couler l’encre des journaux de la nation de la Rose en venant recevoir son titre de noblesse… en kilt. C’est que l’acteur a pu se montrer parfois un brin… désarçonnant, comme on peut le lire dans cet hilarant article de l’Obs, d’août 2015, où le journaliste François Forestier se souvient de "l’interview la plus courte du monde". L’acteur, sans doute "meilleur James Bond" aux yeux du public, range donc ses armes. Au service de… la postérité.